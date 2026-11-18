Domani, alle 21:00, la Roma di Gianpiero Piovani sbarca a Lisbona per far visita al Benfica: quinta e penultima giornata della fase campionato della Champions League di calcio femminile. Una sfida mai vista prima, se si eccettua il doppio confronto con lo Sporting del settembre 2025, unico precedente delle giallorosse contro una squadra portoghese. In palio ci sono punti pesantissimi per la corsa agli spareggi.

La classifica del girone unico, a diciotto squadre, rappresenta un equilibrio sottile. Il Benfica è nono con 6 punti, due vittorie e due sconfitte, in piena zona playoff. La Roma lo segue a due lunghezze, dodicesima a quota 4, e si aggrappa all’ultimo posto utile grazie alla differenza reti migliore rispetto all’Inter (-7 contro -8). Restano due turni: non perdere in Portogallo vorrebbe dire evitare di giocarsi tutto all’ultima giornata.

Le giallorosse arrivano con il morale alto, dopo il primo successo europeo della stagione contro il Servette (2-1) e il 6-5 in campionato sul Parma, partita pirotecnica. Fuori casa, però, il conto in Europa pesa: cinque trasferte consecutive senza vittoria, con due pareggi e tre sconfitte. Il Benfica di Baptista, dal canto suo, cerca la spinta del pubblico e ha un traguardo storico a portata di mano: basta un gol per diventare il primo club portoghese a toccare quota 100 nella massima competizione europea. La difesa, però, non dà garanzie: da otto gare casalinghe consecutive in Champions subisce almeno una rete.

Sul piano tattico sarà una sfida allo specchio, con due 4-3-3. Il Benfica si affida all’esperienza del portiere Pauels e alla regia di Andreia Norton per innescare il tridente formato da Sousa Alves, Brennskag-Dorsin e Silva Sobrinho. La Roma risponde con Baldi tra i pali e una linea a quattro guidata da Oliviero, Ottey, Antoine e Bergamaschi. A centrocampo capitan Giugliano cuce il gioco, affiancata dal dinamismo di Rieke e Greggi; davanti, Martina Piemonte, reduce dal gol in campionato, guida l’attacco con Pellegrino Cimò e Jahnukainen.