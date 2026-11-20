Tempo di ottavo turno per la Serie A di calcio femminile. Ci si prepara a vivere una giornata ricca di spunti, con incroci delicati tanto nella corsa alle posizioni di vertice quanto nella lotta per la permanenza in categoria. Il programma, distribuito tra sabato 21 e domenica 22 novembre.

Ad aprire la giornata, sabato all’ora di pranzo, sarà il confronto del Tardini tra Parma e Napoli Women. Una sfida che mette in palio punti preziosi in ottica salvezza: le emiliane, ferme a quota 5, hanno un solo punto di ritardo rispetto alle partenopee e sono chiamate a sfruttare il fattore campo per rilanciare la propria classifica. Nel pomeriggio, invece, spazio a Milan-Sassuolo al Vismara. Le rossonere puntano a dare continuità ai propri risultati e a invertire la rotta di un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, mentre le neroverdi, ultime in graduatoria, sono alla ricerca di punti per riaprire la propria corsa.

La domenica si apre alle 12:30 con due appuntamenti che coinvolgono le protagoniste della parte alta della classifica. La Roma, saldamente al comando a punteggio pieno con 21 punti, sarà ospite del Como Women. Le giallorosse arrivano all’appuntamento dopo il rocambolesco successo per 6-5 sul Parma e vogliono proseguire la propria marcia, ma dovranno fare i conti con una formazione lariana desiderosa di riscatto dopo il pesante 0-3 nel derby cittadino e determinata a sfruttare il fattore campo. In contemporanea, l’Inter farà visita alla Ternana Women con l’obiettivo di archiviare immediatamente la sconfitta nello scontro diretto con la Juventus e difendere il secondo posto.

L’attenzione si sposterà poi alle 15:00 sul Viola Park, teatro di una delle sfide più attese del turno. Fiorentina e Como 1907, rispettivamente quarta con 13 punti e terza a quota 14, si affrontano in un confronto diretto che mette in palio punti pesantissimi nella corsa alle posizioni di vertice. Da una parte le viola, protagoniste di un avvio convincente; dall’altra la formazione neopromossa, autentica sorpresa di questa prima parte di stagione. Novanta minuti che potrebbero ridisegnare gli equilibri nella zona alta della graduatoria.

A chiudere l’ottava giornata sarà il posticipo delle 20:30 a Formello tra Lazio e Juventus. Le bianconere, galvanizzate dal successo nel derby d’Italia contro l’Inter, cercano un’altra vittoria per consolidare le proprie ambizioni, mentre le biancocelesti sono chiamate a una prova di carattere per inseguire il primo successo stagionale. Un confronto nel quale motivazioni e obiettivi differenti si intrecciano, con entrambe le squadre a caccia di un risultato importante per il prosieguo del campionato.