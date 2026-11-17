Domani, alle 18.45, l’Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid ospita una partita dal peso specifico enorme: è la quinta giornata della fase campionato della Champions League di calcio femminile. Per l’Inter, al debutto assoluto nel tabellone principale, è un appuntamento storico: la prima sfida ufficiale contro una squadra spagnola, resa ancora più speciale dal ritorno di Sheila García da ex e dall’esperienza iberica di Ivana Andrés.

Le due squadre arrivano al confronto con ambizioni diverse, ma entrambe legate a doppio filo alla corsa per la fase a eliminazione diretta. Il Real Madrid di Pau Quesada non ha ancora perso: è settimo con 6 punti, frutto di tre pareggi di prestigio contro Psg (1-1), Manchester City (1-1) e Bayern Monaco (2-2), cui si è aggiunto il netto 3-0 casalingo sul Paris Fc. Una vittoria permetterebbe alle Blancas di blindare la zona delle teste di serie per gli spareggi o di inseguire l’accesso diretto ai quarti.

Di fronte c’è un’Inter che deve rialzare la testa in Europa. Dopo la storica qualificazione ai rigori contro il Wolfsburg nei preliminari e un avvio promettente (1-0 all’Häcken, 1-1 a Vienna), la squadra di David Sassarini ha pagato dazio contro le grandi potenze del continente, incassando due sconfitte pesanti: 6-0 con l’Olympique Lione e 4-1 con il Manchester City. Con 4 punti e il tredicesimo posto (a restare fuori dalle prime dodici è solo la differenza reti), le nerazzurre hanno bisogno di un risultato positivo in Spagna per giocarsi tutto all’ultima giornata. A rincuorare l’ambiente milanese c’è però il momento di forma in Serie A, dove l’Inter è seconda con una difesa quasi impenetrabile.

Il Real dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto contro il Paris, affidandosi alla qualità sulla trequarti dell’azzurra Arianna Caruso, di Andreia Jacinto e di Athenea del Castillo (che si gioca il posto con Linda Caicedo), alle spalle dell’unica punta, Felicia Schröder. La Beneamata risponde con il collaudato 3-5-2: davanti alla porta il terzetto difensivo guidato da Ivana Andrés, in mezzo la classe di Lina Magull e Karólína Vilhjálmsdóttir, chiamate a innescare la coppia d’attacco formata da Michela Cambiaghi ed Elisa Polli.