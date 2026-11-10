Calcio femminile, l’Inter crolla in casa contro il Manchester City in Champions League

Serata amara per l’Inter nella Champions League di calcio femminile. Al Brianteo di Monza, le nerazzurre incassano la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato, cedendo per 1-4 al Manchester City dopo un avvio incoraggiante.

La squadra di David Sassarini parte con personalità, trova anche il vantaggio, ma non riesce a contenere la qualità tecnica e la capacità di palleggio delle inglesi, che ribaltano il risultato già nel primo tempo e dilagano nella ripresa. Un’altra battuta d’arresto pesante per le milanesi, chiamate a reagire dopo il 6-0 subito contro il Lione.

L’approccio dell’Inter è positivo, con le padrone di casa aggressive e determinate a giocarsela senza timori reverenziali. Al 23′ arriva il momento più bello per le nerazzurre: Ivana Andrés orchestra l’azione, mentre Elisa Bartoli si inserisce con i tempi giusti in zona offensiva e trova la deviazione vincente che vale l’1-0.

L’entusiasmo del Brianteo, però, dura appena nove minuti. Al 32′ il Manchester City ristabilisce la parità con Aoba Fujino, brava a sfruttare l’assist di Sam Coffey e a superare la difesa interista. Le inglesi prendono progressivamente il controllo della gara e, al 43′, completano il sorpasso ancora con la giapponese, che firma la doppietta personale e manda le squadre negli spogliatoi sull’1-2.

Nella ripresa la formazione di Sassarini fatica a trovare le contromisure alla superiorità avversaria. Il Manchester City continua a gestire il possesso e a sfruttare gli spazi, trovando il terzo gol al 55′: Kerstin Casparij finalizza l’assist di Blindkilde Brown e indirizza definitivamente la partita. L’Inter prova a cambiare qualcosa attraverso le sostituzioni, con gli ingressi di Cambiaghi, Payne e Raphino, ma la reazione non produce gli effetti sperati. Al 69′ arriva anche il poker: Lauren Hemp serve Grace Clinton, che firma l’1-4 e mette la parola fine alla contesa. Nel finale le nerazzurre non riescono a riaprire una partita ormai compromessa, mentre le inglesi amministrano senza particolari difficoltà.

Il risultato lascia inevitabilmente il segno sul cammino europeo dell’Inter. Dopo il pesante ko contro il Lione, arriva un’altra sconfitta che evidenzia le difficoltà della squadra nel confronto con avversarie di alto livello. In classifica le nerazzurre restano ferme a 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, e vengono superate proprio dal Manchester City, che sale a quota 6.