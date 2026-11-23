Un altro entusiasmante fine settimana di calcio femminile è andato agli archivi. In occasione dell’ottava giornata di Serie A 2026-2027 di calcio femminile abbiamo assistito all’ennesimo trionfo della Roma, unica formazione ancora a punteggio pieno ed in grado di domare il Como Women. Bene anche l’Inter, capace di battere la Ternana, così come la Juventus, la quale ha sconfitto senza patemi la Lazio. Spicca anche la bella vittoria della Fiorentina con il Como 1907 e quella del Parma contro il Napoli. Ma quali sono state le giocatrici italiane che si sono distinte?

CALCIO FEMMINILE: MIGLIORI ITALIANE DELL’OTTAVA GIORNATA DI SERIE A 2026-2027

GAIA DISTEFANO (PARMA) – Non poteva trovare modo migliore per festeggiare la convocazione in Nazionale la centroavanti ducale, a segno nella sfida contro le partenopee rendendosi artefice di una partita in crescita, specie nel secondo tempo.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – il faro delle giallorosse, bravissima a dare sempre qualità e manovra d’azione, anche in situazioni complesse. A questo si aggiunge il filtrante-capolavoro che ha consentito a Pilgrim di firmare lo 0-2.

BENEDETTA GLIONNA (INTER) – Pedina fondamentale della formazione nerazzurra, autrice non solo di una rete, ma anche in grado di dare un contributo essenziale a tutto il reparto di centrocampo.

CECILIA SALVAI (JUVENTUS) – Super prestazione per la bianconera, sempre attenta nelle chiusure e, quando possibile, incisiva davanti, vedi l’assist per il sigillo di Sarriegi.

LISA PAVAN (JUVENTUS) – Attenzione a questa giocatrice, sempre più in forma. Segna un goal ed offre una prestazione convincente anche sul piano del gioco.

ANGELICA SOFFIA (MILAN) – Ottimo contributo difensivo per la rossonera che, per l’occasione, si è anche tolta lo sfizio di mettere a referto il timbro del 3-2.