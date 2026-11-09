Calcio femminile, le migliori italiane della sesta giornata di Serie A. Giugliano in stato di grazia, reazione di Salvai

La scorsa settimana è andata in archivio un’altra giornata importante per ciò che concerne la Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Abbiamo infatti assistito alla brillante vittoria della Roma ai danni del Como 1904, con le giallorosse uniche a viaggiare a punteggio pieno. Ha sorriso anche l’Inter, trionfatrice contro il Milan nel derby. Ha battuto un altro colpo anche la Juventus, capace di battere il Sassuolo risalendo così la china in classifica. Ma quali sono le migliori italiane che si sono distinte maggiormente nello scorso turno?

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SESTA GIORNATA DI CALCIO FEMMINILE

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Una vera e propria fuoriclasse perennemente presente in questa rubrica. Attiva praticamente in ogni azione da goal nel match contro il Como 1907, in cui è riuscita a mettere anche la sua firma. Semplicemente fondamentale.

ELISABETTA OLIVIERO (ROMA) – Attenta per tutta la durata del match e straordinariamente cinica al momento giusto. Un muro con il gusto del goal. Cosa chiedere di più?

BENEDETTA GLIONNA (INTER) – Killer istinct attivato per la nerazzurra, bravissima a farsi trovare pronta al momento giusto, contribuendo attivamente al successo nel derby della Madonnina.

CECILIA SALVAI (JUVENTUS) – Splendida reazione di carattere da parte della bianconera che, dopo due giornate in panchina a causa delle prestazioni complicate offerte, si è resa protagonista di una buona performance contro il Sassuolo trovando una rete pesante rimediando all’errore maturato nel provvisorio vantaggio delle neroverdi.

GAIA DISTEFANO (PARMA) – E a proposito di reti pesanti impossibile non parlare di quella dell’attaccante emiliana che, in linea generale, si è ben comportata al cospetto del Como Women aiutando le compagne a timbrare tre punti fondamentali.

TECLA PATTENUZZO (NAPOLI) – Ordinata, precisa, aggressiva nel giusto e sempre in controllo della situazione. Un pilastro del Napoli.