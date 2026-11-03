Calcio femminile, le migliori italiane della quinta giornata di Serie A: Manuela Giugliano, faro giallorosso

Nel corso della quinta giornata della Serie A di calcio femminile, diverse calciatrici italiane si sono messe in evidenza con prestazioni di alto livello, incidendo in maniera significativa sui risultati delle rispettive squadre. Tra gol decisivi, prove di personalità e contributi preziosi anche nelle situazioni più complicate, il turno ha offerto numerosi spunti di riflessione.

Manuela Giugliano (Roma) – La capitana giallorossa continua a confermarsi il fulcro tecnico e carismatico della Roma. Nel successo per 2-1 contro il Napoli Women, Giugliano ha firmato una splendida doppietta, dimostrando ancora una volta la propria capacità di incidere nei momenti determinanti della partita. Con sette reti realizzate nelle prime cinque giornate di campionato, la centrocampista sta vivendo un avvio di stagione straordinario, confermandosi una delle principali protagoniste della Serie A Women.

Agnese Bonfantini (Como 1907) – L’attaccante italiana prosegue il proprio percorso di crescita, confermando uno stato di forma particolarmente brillante. Nella difficile trasferta contro la Ternana Women, Bonfantini ha trovato la rete del momentaneo vantaggio del Como, contribuendo a indirizzare una sfida poi conclusasi sull’1-1. Una prestazione che testimonia la sua capacità di essere incisiva in zona gol e di rappresentare un riferimento importante per il reparto offensivo lariano.

Emma Severini (Fiorentina) – Nonostante la sconfitta per 1-2 della Fiorentina nel big match contro la Juventus, Emma Severini ha offerto una prova di carattere, confermandosi una delle note positive della formazione viola. La centrocampista italiana ha trovato il gol della bandiera nei minuti di recupero, dando un ultimo segnale di vitalità a una squadra che non ha mai smesso di cercare una reazione. Una rete che, pur non modificando l’esito della gara, ha premiato la determinazione mostrata fino all’ultimo.

Veronica Bernardi (Como Women) – È stata la protagonista assoluta del posticipo domenicale. Con una rete realizzata in apertura di ripresa, Veronica Bernardi ha deciso la sfida contro il Milan, regalando al Como Women una vittoria per 1-0 di grande peso specifico. Il suo gol ha permesso alla formazione lariana di conquistare tre punti preziosi contro un’avversaria di primo piano, confermando l’importanza della capacità di sfruttare gli episodi nelle partite più equilibrate.

Michela Giordano (Napoli Women) – Nonostante la sconfitta maturata al Tre Fontane contro la Roma, Michela Giordano si è ritagliata un ruolo da protagonista nella sfida contro le giallorosse. Il difensore italiano ha infatti trovato la rete del momentaneo 1-1 allo scadere del primo tempo, gelando per qualche istante il pubblico romanista e riportando il Napoli in partita. Un contributo offensivo significativo, che non è però bastato a evitare la sconfitta della formazione partenopea.

Giada Greggi (Roma) – Nel successo contro il Napoli, Giada Greggi ha offerto una prestazione di grande sostanza e personalità. La centrocampista giallorossa ha dominato la mediana, distinguendosi per intensità, dinamismo e capacità di garantire equilibrio alla squadra. Il suo contributo è stato particolarmente prezioso dopo il 24′ del primo tempo, quando la Roma è rimasta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Vergani. In una situazione di evidente difficoltà, Greggi ha saputo aumentare il proprio apporto in entrambe le fasi, confermandosi una risorsa fondamentale per la formazione capitolina.