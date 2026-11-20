Si avvicina il momento della verità. A partire dal prossimo lunedì (23 novembre), La Nazionale Italiana di calcio femminile si ritroverà a Coverciano, sotto gli occhi attenti del CT Andrea Soncin, per preparare la doppia sfida contro la Finlandia che, come sappiamo, metterà in palio un posto per i Campionati Mondiali 2027.

Due partite di importanza capitale che, come giusto che sia, verranno affrontate dopo un lavoro adeguato di squadra. La prima delle due dispute è fissata per le 17:30 italiane di martedì 1 dicembre a Helsinki, mentre il ritorno si disputerà allo Stadio iacovone di Taranto sabato 5 alle 21:15.

Per l’occasione, il CT ha deciso di puntare su ventinove giocatrici, tra tante certezze, ritorni e novità. Le new entry portano il nome di Giuseppina Moraca ed Irene Santi, centrocampiste provenienti rispettivamente dal Como 1907 (grande rivelazione della Serie A) e Inter. In avanti spicca invece il nome di Gaia Di Stefano, reduce da un ottimo avvio di stagione a Parma.

Da segnalare inoltre, il ritorno in gruppo del difensore Aurora De Rita (Como 1907), che vanta già due esperienze in azzurro nel 2024. Con lei anche la compagna di reparto Elena Linari (London City Lionesses) ed Agenese Bonfantini (Como 1907). Presenti ovviamente tutte le portacolori principali: da Manuela Giugliano (Roma) passando per Cristiana Girelli (Bay FC), Sofia Cantore (Washington Spirit) ed Arianna Caruso (Real Madrid). Di seguito tutte le convocate:

PLAY-OFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027 CALCIO FEMMINILE: CONVOCATE DELL’ITALIA

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Laura Giuliani (Stoccarda);

Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Aurora De Rita (Como 1907), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giuseppina Moraca (Como 1907), Irene Santi (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Como 1907), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Gaia Distefano (Parma), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).