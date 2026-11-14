Calcio femminile, la Roma batte il Parma dopo una partita folle e resta a punteggio pieno in Serie A

Cose da pazzi al Tre Fontane. La Roma ha infatti vinto la settima partita su sette giocate nella Serie A 2026-2027 di calcio femminile, rimanendo così al comando in solitaria e a punteggio pieno. Ciò che colpisce è come è maturato il successo, complice il tabellino che recita addirittura 6-5 per la formazione capitolina, sintomo di un match oltremodo sui generis risolto solo in pieno recupero.

Occorre andare con calma. Ad aprire le marcature sono le padrone di casa che, al 13’, passano in vantaggio grazie a Pellegrino Cimò, abile a battere Colpetti dopo l’ottimo inserimento ed assist di Jahnukainen. Passano però dieci minuti di orologio e le ducali ripristinano gli equilibri con una bordata di Rabot da fuori area che supera una imprecisa Baldi. Sulle ali dell’entusiasmo, le ospiti al 29’ mettono la freccia e sorpassano con Bou Salas su uno sviluppo da calcio d’angolo.

Ma la Roma non ci sta e, centoventi secondi prima del 45′, pareggiano nuovamente i conti sfruttando l’incornata vincente di Piemonte. Ma quando tutto lasciava presagire un intervallo con il parziale di 2-2, ecco che le parmigiane ruggiscono nuovamente, segnando il 2-3 pochi istanti prima del duplice fischio con Distefano, rivelatasi la più lucida in un’area di rigore estremamente affollata.

Dopo il primo quarto d’oro della ripresa, ecco che si scatena un vero e proprio batti e ribatti a suon di goal: al 64’ Piemonte con un taglio sul secondo palo raggiunge nuovamente le avversarie, ma nell’azione successiva il Parma va di nuovo avanti con Healy ( e deviazione di Thogersen). Succederà qualcosa di molto simile dall’altro lato del campo ancora con Piemonte, la quale su assist di Giugliano spedisce la sfera nel sette approfittando di un’altra deviazione, stavolta di Szymaszek.

La situazione diventa infuocata al 78’, momento in cui Christensen si procura un calcio di rigore dopoun contatto con Ottey capitalizzato da Szymaszek, precisa sull’angolino basso a destra. Ma proprio nei momenti più complicati, ecco che emerge la forza delle fuoriclasse. All’84’ infatti Giugliano si mette la squadra sulle spalle con una sassata da fuori area che non lascia scampo al portiere avversario firmando il 5-5 Dopo dieci minuti di calma, la Roma la spunta al quarto minuto di recupero con il tocco vincente di Pilgrim, cinica e veloce sugli sviluppi di un calcio di angolo. Termina quindi 6-5 un vìs-a-vìs che ricorderemo per diverso tempo.

La giornata si è invece aperta con il pareggio tra Milan e Napoli, due squadre che non si sono risparmiate chiudendo i conti sul 3-3 con le partenopee in grado di riacciuffare le avversarie all’84’ con Giordano. Da citare anche quanto fatto dalla Fiorentina, formazione che ha battuto tra le mura amiche la Lazio per 2-1.