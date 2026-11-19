Blitz giallorosso in terra lusitana! La Roma ha battuto all’ultimo respiro per 3-2 il Benfica, trovando la seconda vittoria consecutiva nel girone unico della UEFA Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Successo di importanza capitale per le Campionesse d’Italia, autrici di una partita di enorme carattere in cui non hanno mai mollato, neanche nei momenti più negativi.

Una partita cominciata con il piede giusto quella delle capitoline che, al diciassettesimo giro di orologio, passano in vantaggio grazie al guizzo di Van Dooren, brava ad appoggiare di testa il cross di Antoine approfittando dell’uscita scomposta dell’estremo difensore avversario. Al 35’ le giallorosse vanno addirittura vicine allo 0-2 sempre con l’olandese che, però, non trova la porta dopo una sbavatura della retroguardia portoghese.

Le lusitane tuttavia ripristinano gli equilibri al 40′ grazie alla bordata di Moller Hansen, autrice di un destro impossibile da parare per Baldi. Le ragazze allenate da Mister Piovani non si scompongono, incassano il colpo e riordinano le idee nella ripresa. E a dimostrarlo è il nuovo vantaggio siglato al 54’ ancora con Van Dooren, cinica davanti alla porta a seguito di un rimpallo favorevole di Bergamaschi. Una gioia che dura però molto poco in quanto al 66’, Sebastine rimette tutto in parità con un sigillo a porta vuota.

Poi, quando tutto lasciava presagire ad un pari malgrado lo sforzo di entrambe le compagini di andare alla ricerca della vittoria, ecco il colpo da biliardo, sferrato per l’occasione da un bolide di Jahnukainen dalla distanza sugli sviluppi di un calcio di punizione partito dal versante destro del campo. In virtù di quanto successo la Roma si è portata al nono posto della classifica, in attesa della prossima sfida contro il Real Madrid prevista il prossimo 16 dicembre.