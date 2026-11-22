Una Roma forza otto. La compagine giallorossa ha infatti incasellato l’ottava vittoria in otto partite giocate, battendo anche il Como Women per 2-0 nel turno odierno della Serie A 2026-2027 di calcio femminile portandosi così a 24 punti in classifica, conservando dunque un vantaggio di cinque lunghezze sulla prima inseguitrice Inter

Ma andiamo con calma. Le Campionesse d’Italia sono passate avanti al trentesimo giro di orologio del primo tempo grazie ad un bolide perfetto di Thøgersen, autrice di una bordata di destro partita dall’area piccola. Il raddoppio è invece arrivato al minuto numero 80 con Pilgrim, artefice di un pallonetto scaturito dalla solita imbucata geniale di Giugliano.

Non hanno perso ulteriore terreno invece le nerazzurre, capaci di rifilare un poker alla Ternana appoggiandosi alle reti di Tomasevic (18’), Cambiaghi (43’), Glionna (49’) e Raphino (93’). Cade invece il Como 1907, costretto a cedere il passo alla Fiorentina al termine di una partita pazza disputata al Viola Park.

Le lariane si erano infatti portate in doppio vantaggio grazie ai sigilli prima di Giacinti (7′) e poi di Bonfantini (33′). Al 40′ è però cominciata la rimonta delle toscane, innescata dall’autorete di Durante e terminata con il timbro di Johansen firmato nel primo minuto della ripresa. Sulle ali dell’entusiasmo, la Viola allunga ancora con Omarsdottir (53′) oltre che con Hurtig (73′). Nel recupero ci sarà spazio per un’altra rete di matrice 1907, concretizzata da Wullaert, poi inutile ai fini del risultato finale.

Blitz in notturna infine per la Juventus, uscita vittoriosa per 1-5 dalla sfida contro la Lazio affidandosi alla tripletta della scatenata Sarriegi (8’, 12’, 72’) a Pavan (24’) e Khelifi (83’). Di Goldoni invece la rete della bandiere delle biancocelesti