Calcio femminile, la Juventus batte in trasferta la Fiorentina ed esce dalla crisi in Serie A

La Juventus ritrova il sorriso anche in campionato dopo la bella vittoria esterna infrasettimanale in Champions League contro l’Austria Vienna e sconfigge per 2-1 la Fiorentina nel posticipo della quinta giornata della Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Le bianconere si mettono alle spalle così le tre sconfitte consecutive rimediate in Italia, nel tentativo di rilanciarsi per le posizioni di vertice della classifica.

Al Viola Park di Bagno a Ripoli è arrivata la seconda affermazione stagionale su cinque partite di Serie A per la Juventus Women, che guadagna una posizione salendo all’ottavo posto della graduatoria con 6 punti, sempre a -9 dalla Roma capolista e a -7 dalla seconda piazza dell’Inter, avvicinandosi ad una sola lunghezza dal quinto posto occupato in coabitazione da Fiorentina e Ternana.

La squadra piemontese allenata da Isaac Guerrero ha costruito il successo odierno tra la parte conclusiva del primo e l’inizio del secondo tempo, sbloccando il match al 28′ con il gol di Alba Redondo e raddoppiando al 56′ con la rete di Kysha Sylla. Tardivo ed ininfluente il gol della bandiera siglato da Emma Severini per le padrone di casa in pieno recupero.