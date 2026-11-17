Una partita da non sbagliare. Incassato il (giustificato) K.O contro la corazzata del Lione, la Juventus si appresta a sfidare il Leuven in occasione della quinta giornata valida per il girone unica della Champions League 2026-2027 di calcio femminile. L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 18 novembre, presso lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella.

Si tratta di un incontro di cruciale importanza per la Vecchia Signora che, ricordiamo, al momento occupa l’ottavo posto della classifica con il contingente di due sconfitte (maturate rispettivamente contro il Benfica e contro il già citato Lione) e due vittorie (avvenute grazie ai successi sull’Hacken e sull’Austria Vienna).

Diverso il ruolino di marcia della compagine belga, in questo momento diciassettesima con due pareggi (Roma e Koge) e due sconfitte (PSG, Servette). Sulla carta le ragazze di Isaac Guerrero partono con una marcia in più, soprattutto dopo quanto successo lo scorso weekend in Campionato, con la vittoria pazza in rimonta nel derby d’Italia, dove le piomentesi in pieno recupero sono passate dallo svantaggio di 0-2 al trionfo per 3-2.

D’altro canto, quanto successo anche ad altre squadre italiane in questa particolare competizione ci ha fatto capire che, anche con un peso tecnico differente, non esiste la pretesa di dover vincere per forza. Paradossalmente, sono proprio queste le sfide più insidiose, in quanto spesso vengono affrontate con meno attenzione rispetto a quelle con le big. Si dovrà mantenere dunque l’asticella elevata per non commettere errori imperdonabili.