Calcio femminile, Juventus e Inter attese a sfide difficili in Champions League. Obiettivo vittoria per la Roma

Su il sipario sulla quarta giornata della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Tra domani e mercoledì 11 novembre, Juventus, Inter e Roma scendono in campo per una due giorni continentale ad alta tensione.

Il cammino più sereno è finora quello della Juve, saldamente ancorata al quinto posto con 6 punti e in piena traiettoria per i playoff da testa di serie. Le bianconere ospiteranno mercoledì alle 21:00, sul terreno del Juventus Training Center di Vinovo, una delle corazzate del Vecchio Continente: l’Olympique Lione. Le francesi, seconde a quota 7 punti, stanno dominando la stagione con una difesa ancora imbattuta in coppa e un ruolino di marcia domestico terrificante. Per le ragazze di Isaac Guerrero, reduci dal brillante 4-1 sul campo dell’Austria Vienna, si tratta di una vera e propria scalata del percorso più impervio, in cui sarà indispensabile una gara difensiva perfetta per capitalizzare le ripartenze e blindare la parte nobile della graduatoria.

Discorso analogo ma con un coefficiente di urgenza superiore per l’Inter, che martedì alle 21:00 riceverà allo Stadio Chinetti le inglesi del Manchester City. All’ottavo posto con 4 punti, le nerazzurre devono scrollarsi di dosso il pesante 6-0 incassato proprio contro il Lione nell’ultimo turno, che ha pesantemente compromesso la differenza reti. Di fronte ci sarà un Manchester City insolitamente abbonato ai pareggi in Europa, fermo a quota 3 punti dopo tre segni X consecutivi, ma reduce da un roboante 5-0 in campionato trascinato dalla stella Khadija Shaw. Per la formazione di Sassarini è l’autentico esame di maturità: strappare un risultato positivo contro una big della Women’s Super League significherebbe compiere un passo gigantesco verso lo sbarco alla fase a eliminazione diretta.

Chi non ha più alcun margine di errore è la Roma, sprofondata in un drammatico diciassettesimo posto con un solo punto conquistato e zero gol fatti in 270 minuti europei. Martedì alle 21:00, lo Stadio delle Tre Fontane si trasformerà nel teatro di un’ultima spiaggia senza appello contro le svizzere del Servette. Le elvetiche precedono le giallorosse a quota 3 punti grazie alla vittoria sull’OH Leuven, ma hanno già dimostrato di soffrire i palcoscenici esterni subendo otto reti al debutto.

Per le campionesse d’Italia, reduci dalle battute d’arresto contro Barcellona e Chelsea, la vittoria con l’elvetiche non è solo l’unico risultato utile, ma dovrà essere accompagnata da una produzione offensiva importante per raddrizzare una differenza reti che, in un girone unico così serrato, peserà come un macigno per agguantare la dodicesima posizione e rimanere aggrappate all’Europa.