Calcio femminile: due derby nella settima giornata di Serie A. La capolista Roma accoglie il Parma

C’è ancora profumo di derby nella Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Dopo aver affrontato nello scorso turno il Milan, l’Inter se la vedrà infatti con la Juventus in quello che sarà a tutti li effetti l’incontro di cartellone valido per la settima giornata del massimo Campionato italiano, particolarmente ostico proprio per le big, impegnate in questi giorni anche in Champions.

La sfida tra la Vecchia Signora e le nerazzurre andrà in scena alle 15:00 di domenica 15 novembre. Entrambe sono reduci da un K.O pesante nella competizione continentale, complici le sconfitte rispettivamente contro il Lione ed il Manchester City. L’obiettivo della squadra lombarda è chiaramente quello di non perdere punti per strada rinforzando il secondo posto e dare uno scossone per il vertice, quello delle bianconere è invece quello di proseguire la risalita dopo il blackout avuto qualche settimana fa.

La capolista Roma, galvanizzata dal primo successo in Champions, sfiderà invece il Parma sabato alle 15:00 in un incontro che le capitoline non dovranno prendere sottogamba per rimanere saldamente al comando delle operazioni a punteggio pieno. Nello stesso giorno ci giocherà anche la fascinosa sfida tra Napoli e Mian (12:30) e quella tra Fiorentina e Lazio (ore 18:00).

Il quadro di domenica verrà poi completato da Sassuolo-Ternana (ore 12:30) e, soprattutto, dal derby lariano che vedrà confrontarsi la neopromossa Como 1907 e il Como Women, due compagini che stanno facendo benissimo in questo avvio di stagione. Di seguito il programma dettagliato.

SERIE A 2026-2027 CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA SETTIMA GIORNATA

Sabato 14 novembre

Ore 12:30: Napoli-Milan

Ore 15:00: Roma-Parma

Ore 18:00: Fiorentina-Lazio

Domenica 15 novembre