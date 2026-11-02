Calcio
Calcio, colpo esterno della Fiorentina e del Parma nei posticipi del 10° turno di Serie A
Con i due posticipi del lunedì si è esaurito il programma della decima giornata del girone d’andata della Serie A 2026-2027 di calcio maschile. Monday Night non privo di sorprese per il massimo campionato italiano, che ha visto ben due successi esterni a dimostrazione dell’imprevedibilità di un torneo apparentemente più equilibrato rispetto al recente passato.
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Fiorentina ritrova finalmente uno slancio positivo ottenendo il secondo successo stagionale al termine di un match scoppiettante e ricco di emozioni, conclusosi con lo score di 4-2 in favore della Viola con i gol di Pellegrino, Njie, Mastantuono e Valdepenas a fronte delle reti neroverdi siglate da Laurientè. I toscani escono dalla zona retrocessione agganciando proprio il Sassuolo a quota 8 punti, con un vantaggio di una sola lunghezza sul terzultimo posto del Monza.
Tonfo inatteso davanti al pubblico amico della New Balance Arena di Bergamo per l’Atalanta di Maurizio Sarri, che resta a bocca asciutta (senza vincere) per il quarto turno consecutivo di Serie A perdendo addirittura 3-0 dal Parma di Alberto Gilardino, capace di sfruttare ogni occasione andando a segno con Fabbian, Lontani e con l’autogol di Zappacosta. La Dea resta ferma a 11 punti nella parte destra della classifica, mentre i ducali escono come la Fiorentina dalla zona rossa arrivando a quota 8.