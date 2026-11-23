Seconda vittoria consecutiva per l‘Italia U17 di calcio ai Mondiali di categoria: a Doha, in Qatar, gli azzurrini superano i pari età della Costa d’Avorio per 2-1 e restano in testa al Girone E a punteggio pieno, inseguiti dagli avversari odierni e dall’Uzbekistan a quota 3, mentre la Giamaica resta a quota 0.

Nel primo tempo l’Italia va in gol al 22′ con Perillo, ma la rete degli azzurrini viene annullata per una posizione di fuorigioco. L’appuntamento col vantaggio, però, è rinviato solo di pochi minuti: al 28′ è Gasparello a siglare la rete dell’1-0, che in questo caso viene convalidata. Si va al riposo con l’Italia in vantaggio col minimo scarto.

Nella ripresa arrivano le prime sostituzioni da entrambe le parti, ed al 70′ è l’Italia a concretizzare la propria supremazia trovando la rete del 2-0 di Olivieri. Le due squadre utilizzano tutti i cambi a propria disposizione, ed in pieno recupero la Costa d’Avorio accorcia col rigore trasformato da Diabate che vale il definitivo 2-1.