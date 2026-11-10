Calcio a 5
Calcio a 5, tris dell’Italia al Kosovo: gli azzurri avanzano alla fase Elite verso i Mondiali 2028
Tre su tre. La Nazionale italiana di calcio a 5 rispetta i pronostici e supera il Kosovo per 3-0 nella terza sfida del Gruppo 10 del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028.
Al PalaDisfida “Mario Borgia” di Barletta gli azzurri firmano il terzo successo consecutivo del raggruppamento, un risultato che vale l’accesso all’Elite Round con due giornate d’anticipo. La prossima gara, in programma il 2 marzo 2027 in trasferta contro la Georgia, sarà dunque ininfluente ai fini della classifica finale del girone.
Il sorteggio dell’Elite Round è fissato per il 20 maggio 2027, mentre le gare si disputeranno nei seguenti periodi: 6-15 settembre, 11-20 ottobre e 13-22 dicembre 2027.
La squadra di Salvo Samperi parte forte, ma pecca di precisione sotto porta: tante le occasioni fallite e diversi i legni colpiti. A sbloccare la gara è Motta, che al 14’23” batte Ramadani con una gran giocata di prima intenzione. Il gol restituisce sicurezza agli azzurri, che poco dopo, al 16’10”, raddoppiano con Molaro. Un primo tempo dominato, chiuso con un vantaggio persino troppo stretto rispetto a quanto visto in campo.
Nella ripresa gli uomini di Samperi tolgono il piede dall’acceleratore e scelgono di gestire le energie, senza però concedere mai l’iniziativa agli avversari. Al 39’30” il gol di Silvestri scrive la parola fine sull’incontro. Al fischio finale, grande festa per gli azzurri a Barletta.