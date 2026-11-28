Dopo gli anticipi di ieri sera, la Serie A 2026-2027 di calcio a 5 regala ancora gol, emozioni e spettacolo. Due pareggi pirotecnici nelle gare Active Network-Came Treviso e Petrarca-Roma 1927 con – complessivamente – 16 reti messe a referto.

Il duello fra l’Active Network e la Came Treviso termina 5-5. Sorpassi e controsorpassi, con gli ospiti che partono bene, si fanno trascinare dalla tripletta di Yamoul – andando sul 3-5 nella ripresa -, ma non riescono a contenere il ritorno dei laziali che impattano con le zampate di Gabriel e di un Degan, anche lui da tre reti personali.

E’ 3-3 invece fra Petrarca e Roma. Vanno forte i capitolini all’inizio: 0-2 con Seferi e Borolo. La rimettono in piedi i padroni di casa con Rafinha e successivamente, nella ripresa, prima la pareggiano e poi la ribaltano con Lucacel e Barbieri. Il vantaggio padovano però dura 10 secondi: Ceccarelli, in un minuto pazzo, trova il punto del pareggio definitivo.

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