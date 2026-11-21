In attesa del posticipo del prossimo 30 novembre fra Giovinazzo e L84 Torino, la nona giornata della Serie A 2026-2027 ha mandato in archivio gran parte del programma della 9a giornata della regular season.

Dopo gli anticipi di ieri, le gare di oggi hanno visto ancora tanti gol e tanto spettacolo in questo sabato 21 novembre.

Pirotecnico 6-6 fra Roma e Sporting Sala Consilina: botta e risposta continuo. I capitolini mandano a segno Fortino, Seferi, Cutroneo, Sacon – due volte – e Pina, mentre i campani si aggrappano a tre doppiette: Brunelli, Rossetti, Delmestre.

Vittorie interne, di misura, e pesanti per Came Treviso e Active Network: 4-3 dei veneti sul Benevento, 3-2 dei viterbesi sul Napoli. Protagonisti Luizinho per i trevigiani e Gabriel per i laziali.

La Serie A 2026-2027 di calcio a 5 tornerà protagonista con la 10a giornata fra venerdì 27 e sabato 28 novembre.

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