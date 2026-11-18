La Serie A 2026-2027 di calcio a 5 è pronta a mandare in scena un nuovo turno della sua stagione regolare: la 10a giornata sta per arrivare portando con sé il solito importante carico di aspettative e partite dall’esito difficilmente prevedibile.

Eccezion fatta per il posticipo riguardante la L84 Torino, che farà visita al Giovinazzo il 30 novembre, le gare in agenda si disputeranno tutte fra il 20 e il 21 novembre.

Chi fermerà una lanciatissima Meta Catania? Questa volta toccherà al Petrarca provare a far cadere la squadra etnea, che avrà anche il vantaggio di giocare fra le mura amiche.

Eboli-Pomezia e Roma-Sporting Sala Consilina sono due incroci tutti da decifrare: doppio segmento sull’asse campano-laziale, con le formazioni campane – almeno sulla carta – a partire come favorite. A chiudere il sabato Sandro Abate-Capurso, con i padroni di casa che proveranno a prendersi tre punti contro i pugliesi.

Infine Came Treviso-Benevento, partita che servirà a capire se la classifica si compatterà o si spezzerà in zona playoff, e Active Network-Napoli: i partenopei saranno in grado di espugnar il campo della formazione viterbese?