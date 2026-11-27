La 10a giornata della Serie A 2026-2027 si è ufficialmente con gli anticipi di questo venerdì 27 novembre. Cinque le partite in agenda: fatte di continui colpi di scena, ma anche di gol e vittorie nette. Ecco come sono andate le cose.

Vittoria in rimonta, in trasferta, per la Meta Catania: i siciliani si sono imposti 3-5 sul campo di un Benevento capace di andare in vantaggio per 3-0 all’11’, prima di subire la reazione degli etnei bravi a riaprire la partita sul 3-1 prima dell’intervallo e poi a scatenarsi nella ripresa con Musumeci, Fits, Albertico e Luquinas (autore complessivamente di una doppietta).

Doppio poker interno per Capurso, successo netto sulla Fortitudo Pomezia (4-0, doppia griffe di Taborda), e dello Sporting Sala Consilina (4-1 con Rossetti, Foti, Walex e Igor a referto) sul Giovinazzo.

Pesante il 3-2 della L84 Torino sulla Feldi Eboli: i campioni d’Italia l’hanno spuntata nell’ultimo minuto di gioco, grazie al rigore trasformato da Salas.

Infine il derby campano, vinto a domicilio 3-4 dal Sandro Abate su un Napoli in crisi: ospiti trascinati dalla tripletta di Grasso e dalla zampata di Everton, capaci di contenere il rientro dei partenopei nel finale.

Domani, sabato 28 novembre, in agenda: Active Network-Came Treviso e Petrarca-Roma 1927.