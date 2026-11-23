Novanta secondi di sospiri e occasioni sprecate, poi la doccia fredda. La L84 Torino esce sconfitta di misura dall’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio a 5. I campioni d’Italia dominano per larghi tratti davanti ai propri tifosi, ma a sorridere è l’HIT Kyiv, che con un solo colpo in un match tiratissimo si prende un vantaggio pesante in vista del ritorno.

La partita parte a mille all’ora. Le due squadre non si studiano, si cercano, ma con ordine e attenzione, e la sfida resta in equilibrio per tutto il primo tempo. Il ritmo cresce però nel finale di frazione, quando i torinesi spingono forte: Garcia Gonzalez e Hamadi Hamed vengono fermati dal portiere, mentre Schiochet impegna la difesa ucraina con una punizione insidiosa. Il Kyiv non resta a guardare e in contropiede si fa vedere con Sander De Freitas, Pervieiev e Podliuk, ma nessuno inquadra lo specchio. All’intervallo è 0-0.

Al rientro in campo cambia poco: Torino in pressione, ospiti attenti a ripartire. A decidere la gara è un episodio nella seconda parte della ripresa, sfruttato con freddezza dagli ucraini per l’1-0. La reazione dei neroverdi è immediata e piena di orgoglio: si getta nella mischia, assedia l’area avversaria, ma il muro del Kyiv non cede e le occasioni create restano senza premio fino al fischio finale.

Il discorso qualificazione, però, non è chiuso. Tutto si deciderà venerdì 4 dicembre alle 18:00 sul campo neutro in Moldavia. Alla L84 serve vincere con due gol di scarto per conquistare il pass, oppure imporsi con un solo gol di margine per andare ai supplementari. In palio c’è un posto ai quarti, dove aspetta la vincente tra Athletic Futsal e Semey.