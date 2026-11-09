Calcio a 5: Italia, c’è il “ritorno” col Kosovo. Passaggio fondamentale per le qualificazioni ai Mondiali 2028

Dopo aver superato il primo bivio a Pristina, in una partita a dir poco rocambolesca risoltasi con il punteggio di 3-4, l’Italia del calcio a 5 è pronta a tornare in campo domani sera (dalle ore 20.00 a Barletta) per sfidare nuovamente il Kosovo, in un match valido per la quarta giornata del Gruppo 10 del Main Round per le qualificazioni ai Mondiali 2028.

Alle spalle – come detto – c’è una vittoria preziosa e importante, ma anche tanti appunti di viaggio da non sottovalutare per evitare di vivere un’altra serata in agitazione.

Gli azzurri in trasferta sono partiti benissimo: lo 0-3 materializzatosi dopo 24′ lasciava intendere quanto il gameplan scelto dal ct Samperi e l’applicazione di Musumeci e compagni fosse efficace. Poi però, un momento di cortocircuito tecnico ed emozionale sembrava poter vanificare tutto: 6 lunghi minuti di buio subendo 3 reti e un avversario capace di rialzarsi. Dal pareggio in poi, una partita senza padrone: un caos – non calmo – nel quale l’invenzione di Fortini si è dimostrata vincente e ha regalato all’Italia un 3-4 di fondamentale importanza nel primo pezzo del percorso iridato.

Proiettandosi verso il match di Barletta, è chiaro che gli uomini di Samperi sapranno cosa riproporre e cosa aggiustare. Le soluzioni offensive mostrate, ad esempio, sono un ottimo biglietto da visita: rotazioni, idee e qualità che hanno mostrato una squadra capace di andare spesso a calciare e a trovare la via del gol.

C’è da considerare inoltre una cosa: il Kosovo in casa è una formazione, fuori casa è un’altra squadra. Non per interpreti o qualità, ma per lo spirito e la spinta che mette in piedi e riceve quando gioca a Pristina fra le mura amiche.

Sarà quindi ancor più importante cercare di aggredire la gara immediatamente facendo vedere però di aver imparato la lezione nella gestione della partita. Anche con il vantaggio non si può stare a speculare: il futsal lo dimostra da sempre, in queste stagioni il “fenomeno” si è ulteriormente rafforzato.

Vincere vorrebbe dire chiudere tutti i discorsi e prendersi la qualificazione alla fase a gironi dell’Elite Round: una chance da non fallire per far capire una vota di più che questa squadra ha voglia di far tornare l’Italia a giocarsi i Mondiali di calcio a 5, competizione che al nostro Paese manca addirittura dal 2016.