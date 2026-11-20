Negli anticipi della 9a giornata della Serie A 2026-2027 di calcio a 5, la capolista rallenta. Solita dose di gol e spettacolo dalla massima serie del futsal nostrano con 3 anticipi che hanno illuminato la serata di venerdì 20 novembre.

Incredibile 3-3 fra Meta Catania e Petrarca Padova: nel primo tempo botta e risposta sull’asse Musumeci-Mello, per il momentaneo 1-1. La ripresa vede i padroni di casa attaccare e segnare prima con Fits e poi con Podda, per il 3-1 al 34′. Nei minuti finali però, i veneti reagiscono: ancora Mello dal dischetto a meno di 4′ dalla fine per il 3-2 e a 15″ dalla fine la zampata di Barbieri per il 3-3 che chiude la contesa e vede i catanesi rimanere imbattuti, ma senza una vittoria che pareva a portata di mano.

Vittoria esterna pesante per la Fortitudo Pomezia. I laziali si impongono 1-4 sul campo della Feldi Eboli. Pedro Toro sblocca nel primo tempo per lo 0-1, poi avviene tutto nel rettilineo conclusivo del match: Raubo e Block vanno a referto spostando lo score sull’1-2, ma a quel punto gli ospiti sgasano ancora con Cutrupi e Babris che sigillano i conti.

Finisce 6-3 invece Sandro Abate-Capurso. Partita movimentata decisa dalle doppiette, per i campani, di Marcelinho e Everton e dai due gol, a cavallo della mezz’ora, di Borruto e Grasso, al netto del fatto che i pugliesi hanno provato di tutto per tenere sempre aperta la gara con la vena realizzativa di Lachaga, Caro Barroso e Fatiguso.

Domani, sabato 21 novembre, altre tre partite in agenda: Roma-Sporting Sala Consilina, Came Treviso-Benevento, Active Network-Napoli.