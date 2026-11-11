Calcio a 5: alle Olimpiadi Giovanili 2026, l’Italia femminile si ferma ai piedi del podio. Oro all’Ucraina

Il torneo femminile di calcio a 5 alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026 si è ufficialmente concluso. Una giornata intensa quella delle finali, in territorio senegalese, che ha dispensato medaglie ed emozioni al termine di due partite molto intense.

L’Italia si è fermata al quarto posto. Le azzurre nella finale per il bronzo hanno ceduto 2-5 a un Iran venuto fuori alla distanza e capace di rimontare dopo il 2-0 iniziale firmato dalla doppietta di Moro. Un mix di fortuna, per l’autogol di Melfi (momentaneo 2-1), e bravura per le asiatiche, trascinate da una Bagheri autrice di una tripletta nella ripresa.

L’oro invece è andato all’Ucraina, dopo una partita epica contro il Venezuela: vinta 4-3 ai supplementari dalle gialloblu. Ucraine sempre in vantaggio, sudamericane sempre in grado di pareggiare le rivali: botte e risposte prolungate sulle assi Ruchka-Paz, Shevchuk-Velasquez e soprattutto Shchavinska-Briceno, con quest’ultima in grado di griffare il 3-3 a pochi secondi dalla fine. Nei supplementari poi, la conclusione di Vlasenko a fare la differenza e a consegnare la vittoria alla selezione europea per 4-3.

Domani sarà la volta invece del torneo maschile: anche in questo caso in ballo vi saranno le medaglie. Afghanistan e Marocco si sfideranno per il bronzo, Portogallo e Argentina per l’oro.

IRAN-ITALIA 5-2 (pt 1-2)

Iran: Shokrani, Bagheri, Yari, Rezaei Amirmohseni, Nikbakht, Mohammadi, Rahmani, Zare, Hosseinipour. All. Sharif

Italia: Ginocchio, Moro, Caiello, Melfi, Zappia. A disp.: Negri, Lo Stocco, Taccetti, Gallus, Do Amaral. All. Giuffrida

Reti: 14’pt e 16’ Moro (IT), 16’ aut. Melfi (IR); 3’st Bagheri (IR), 6’ Rezaei (IR), 7’ e 15’ Bagheri (IR)

Arbitri: Sanchez (Argentina), Angelo (Brasile), Mickoska (Serbia), Tursun (Turchia); Cronometrista: Chihaoui (Algeria)