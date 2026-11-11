Buon compleanno, OA Sport! 15 anni fa nasceva Olimpiazzurra. Intatto il motto: “Tutti gli sport hanno la stessa dignità”

11-11-11. Esattamente 15 anni fa nasceva Olimpiazzurra. Sì, perché OA Sport deriva proprio da Olimpiazzurra: una curiosità che forse i lettori più recenti non conoscono. Un progetto sorto da un’idea del sottoscritto: creare uno spazio quotidiano dedicato a tutte le discipline olimpiche e non olimpiche, in un contesto in cui il calcio la faceva da padrone (oggi, possiamo affermarlo, qualcosa è cambiato, anche se ancora tanto è doveroso fare in termini di arricchimento della cultura sportiva).

Oggi, come allora, la nostra filosofia non è mai mutata: “Tutti gli sport hanno la stessa dignità“. Vi sarà capitato di trovare come prima news in testata un’impresa del badminton, della pallamano, del tennistavolo. Per noi è normale. Ogni disciplina possiede il suo prestigio ed è più che degna di venire conosciuta e diffusa. Nel nostro piccolo, facciamo il possibile (ed anche oltre) affinché ciò accada. Così come ci preme, da sempre, diffondere il senso di orgoglio e di appartenenza alla nostra adorata nazione: l’Italia!

Di acqua ne è passata tanta sotto i ponti. Nel 2015 il cambio di nome: da Olimpiazzurra ad OA Sport. Poi i Corsi per Giornalisti, la Web TV, la presenza diurna sui social (Youtube, IG, FB, TikTok), i sette premi consecutivi come miglior sito di sport vinti all’Overtime Festival di Macerata tra il 2016 ed il 2022, la rivista mensile Azzurra. Abbiamo raccontato ai nostri albori le gesta di immensi fuoriclasse come Vanessa Ferrari, Vincenzo Nibali, Dorothea Wierer, fino all’avvento dell’epoca d’oro dello sport tricolore iniziata con il decennio in corso.

15 anni rappresentano un traguardo importante, che non sarebbe stato possibile senza i nostri più fedeli lettori: da quelli che ci seguono sin dagli albori a quelli che ci hanno scoperto più di recente. E dunque, nel fare gli auguri alla nostra amata OA Sport, è proprio a Voi che rivolgo il nostro più sentito grazie.

Federico Militello