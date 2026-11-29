Dopo aver vinto lo scorso anno, Stefan Brennsteiner va a caccia del bis sulla pista di Copper Mountain. L’austriaco comanda la classifica del gigante sulle nevi americane dopo una strabiliante prestazione nella prima manche. Brennsteiner ha fatto la differenza nel primo ripido e poi anche nel finale, infliggendo comunque distacchi importanti al resto della concorrenza.

In seconda posizione c’è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, molto trattenuto nel finale, terminando comunque al secondo posto a 33 centesimi dalla vetta. Ottima la prima manche del belga Sam Maes, che ha concluso in terza posizione a 41 centesimi e sogna sicuramente il podio quest’oggi.

Al quarto posto c’è il tedesco Anton Grammel, che con il diciotto si inserisce a 71 centesimi dalla vetta, facendo registrare uno dei migliori intermedi nella parte centrale. Altro inserimento con un pettorale alto è quello dell’austriaco Joshua Sturm, che con il 22 termina al quinto posto (+1.09).

Solamente sesto uno spento Marco Odermatt (+1.14), che conferma di aver perso un po’ il feeling magico con il gigante, dove non è più imbattibile come un tempo. Alle spalle dell’elvetico ci sono il tedesco Fabian Gratz (+1.25), il connazionale Loic Meillard (+1.28) e l’austriaco Raphael Haaser (+1.32).

Completa la Top-10 Alex Vinatzer (+1.51), che è stato autore di una buona prima manche, senza errori evidenti, ma dove forse non è riuscito a produrre tanta velocità soprattutto nella parte centrale. Si qualificano per la seconda manche anche Filippo Della Vite (25°, +2.55), Giovanni Franzoni (28°+2.73). Purtroppo Giovanni Borsotti (+2.95) è 31° e manca la qualifica per soli quattro centesimi. Più indietro Simon Talacci (43°, +3.55) e Luca De Aliprandini (49°, +3.73). Uscito, invece, Tobias Kastlunger.