Brandon Fedrizzi: “Professionista a 18 anni? Era la scelta giusta. Finn ha fatto un percorso diverso, ma siamo diversi”

L’ultima corsa della stagione si è chiusa nel migliore dei modi per Brandon Fedrizzi, che lo scorso ottobre ha messo la propria firma sul Gran Premio Valli del Natisone, regalando un ultimo acuto a un 2026 ricco di soddisfazioni. Ma per il talento bolzanino, classe 2008, il successo sulle strade friulane rappresenta soltanto la conclusione di un capitolo e l’inizio di una nuova, ambiziosa avventura. Dal prossimo anno, infatti, Fedrizzi compirà il grande salto nel World Tour con la Lotto-Intermarché, bruciando le tappe e passando direttamente dalla categoria juniores al massimo livello del ciclismo internazionale, forte di un contratto quadriennale fino al 2030. Una scelta importante, maturata al termine di una stagione che ha confermato le qualità di uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Al secondo anno tra gli juniores, con la maglia della Borgo Molino Vigna Fiorita, Fedrizzi ha collezionato successi prestigiosi, tra cui il Trofeo Buffoni e la terza tappa del Giro del Friuli, distinguendosi anche in campo internazionale con la Nazionale, grazie alle vittorie alla E3 Saxo Juniores e alla Corsa della Pace. Non sono mancate, tuttavia, le occasioni sfumate e gli insegnamenti preziosi, soprattutto nei due appuntamenti più attesi del finale di stagione. Ai Campionati del Mondo e agli Europei, il giovane altoatesino è stato tra i protagonisti delle prove in linea, senza però riuscire a concretizzare fino in fondo le proprie ambizioni: settimo al Mondiale e quarto all’Europeo, due piazzamenti di valore che hanno lasciato anche un pizzico di rammarico. Risultati, esperienze e numeri che hanno comunque convinto la formazione belga ad anticipare un passaggio inizialmente previsto per il 2029. Fedrizzi si prepara così a confrontarsi con i grandi nomi del ciclismo mondiale, consapevole delle difficoltà che lo attendono, ma con la serenità di chi sa di avere tempo e fiducia dalla propria parte.

Nel 2027 compirai il grande passo nel World Tour alla Lotto-Intermarché, saltando la categoria Under 23: ti senti pronto?

“Sì, sicuramente. Penso che sia una grandissima opportunità per me. Il fatto che la squadra abbia deciso di puntare su di me fin da subito significa che ha visto qualcosa di importante nelle mie qualità e questo mi dà molta fiducia. Sono davvero motivato e guardo alla prossima stagione con grande entusiasmo”.

Inizialmente i piani prevedevano di correre i primi due anni con la formazione Development, per poi passare nel World Tour nel 2029: come mai questo cambio di rotta?

“Insieme alla squadra abbiamo valutato che la soluzione migliore potesse essere quella di passare direttamente professionista. È una decisione maturata soprattutto dopo i Campionati Europei e Mondiali, dove abbiamo avuto ulteriori conferme dai miei numeri e dalle prestazioni. Ne ho parlato anche a casa, con la mia famiglia, e con il mio procuratore Johnny Carera. Alla fine, confrontandoci tutti insieme, abbiamo deciso che fosse la strada giusta da intraprendere”.

Avrai sicuramente analizzato i pro e i contro del passaggio immediato tra i professionisti: quali sono, secondo te?

“L’aspetto positivo è sicuramente la possibilità di mettersi subito alla prova nelle corse più impegnative, confrontandosi con i corridori più forti al mondo. È un’opportunità importante per crescere e fare esperienza ad altissimo livello. Dall’altra parte, sono consapevole che il salto sarà molto grande e che servirà del tempo per adattarsi. Però ho firmato un contratto di quattro anni e questo mi permette di affrontare il percorso con tranquillità, senza la pressione di dover ottenere tutto e subito”.

Che bilancio tracci della tua stagione?

“Nel complesso è stata una stagione che ha rispecchiato abbastanza le mie aspettative. Sono molto contento dei risultati ottenuti e soprattutto delle esperienze che ho avuto la possibilità di vivere. Mi è dispiaciuto un po’ per come è andato il finale di stagione, perché speravo di raccogliere qualcosa in più negli appuntamenti più importanti, ma il bilancio rimane sicuramente positivo”.

Cosa ti è mancato agli Europei e ai Mondiali per ottenere qualcosa in più?

“Al Mondiale credo di aver sprecato troppe energie quando mancavano ancora parecchi chilometri all’arrivo. Probabilmente avrei dovuto correre in maniera più accorta, cercando di stare maggiormente coperto nel gruppo e aspettando di più prima di muovermi nel finale. È stata comunque un’esperienza dalla quale ho imparato molto. All’Europeo, invece, sono stato anche sfortunato. Durante una discesa mi si è spezzato il manubrio e, sinceramente, in quel momento ero già felice di essere riuscito a rimanere in piedi. Ho dovuto proseguire per circa due chilometri in quelle condizioni, perché l’ammiraglia era lontana. Quando finalmente sono riuscito a cambiare bicicletta, avevo ormai perso secondi preziosi. Grazie al grande lavoro della squadra, soprattutto insieme ad Alessandro Battistoni e Marco Andrea Pierotto, sono riuscito a rientrare, proprio quando davanti si è sviluppata l’azione decisiva. A quel punto, però, credo ci mancasse un uomo per riuscire a chiudere definitivamente il distacco. Siamo arrivati molto vicini, ma non siamo riusciti a riprendere la testa della corsa davanti con circa 14 secondi di vantaggio”.

Sei un corridore che ama i tracciati mossi e che dispone anche di un buon spunto veloce: quali sono le Classiche che, a tuo modo di vedere, potrebbero adattarsi maggiormente alle tue caratteristiche?

“Una Classica che mi piacerebbe molto correre, magari già il prossimo anno, è la Milano-Sanremo. Poi mi affascinano tantissimo le corse del Nord, soprattutto quelle caratterizzate dal pavé, come la Parigi-Roubaix. Sono gare che penso possano adattarsi bene alle mie caratteristiche”.

Patrick Pezzo Rosola è l’altro tuo coetaneo finito sotto la luce dei riflettori: che rapporto avete?

“Con Patrick ci conosciamo fin da quando eravamo piccolini e siamo amici da tanti anni. In corsa abbiamo sempre cercato di aiutarci, anche perché abbiamo caratteristiche differenti e in qualche modo complementari: lui è più forte in salita, mentre io mi trovo meglio sui percorsi ondulati. Qualche volta abbiamo anche commesso degli errori, ma fa parte del ciclismo e del nostro percorso di crescita. Al di là delle corse, comunque, abbiamo davvero un bel rapporto e siamo amici anche fuori dall’ambiente della bici”.

Cosa pensi invece di Lorenzo Finn, che ha intrapreso un percorso di crescita differente rispetto al tuo, scegliendo di non anticipare il passaggio nel World Tour?

“Credo che, considerando le sue caratteristiche, abbia fatto bene a scegliere quel percorso. Penso che un corridore come lui abbia bisogno di qualche anno in più per crescere e svilupparsi al meglio, rispetto magari a un atleta con caratteristiche come le mie. Sono scelte diverse, ma credo che ognuno debba seguire la strada più adatta alle proprie qualità e alle proprie esigenze”.

Quando è previsto il tuo esordio tra i professionisti?

“Al momento non abbiamo ancora definito nel dettaglio il calendario e il programma delle corse. Penso comunque che il mio debutto possa arrivare all’inizio di febbraio”.

A fine 2027 sarai soddisfatto se…

“Se riuscissi a vincere una corsa. Sarebbe davvero bellissimo riuscirci già nella mia prima stagione tra i professionisti”.