Nelle semifinali degli Europei Under 20 di boxe andate in scena a Porec, in Croazia, si sono avuti due risultati positivi per l’Italia e un’assegnazione di medaglia già certa sempre per il contingente tricolore. Andiamo a verificare nel dettaglio quanto accaduto.

In particolare, Niccolò Vettore, nei 75 kg, si è reso protagonista di una vittoria nei confronti del turco Alperen Yilmaz per verdetto unanime dei giudici, e nell’ultimo atto, il 24 novembre alle 19:45, affronterà il polacco Michal Pierzchala.

Per quanto riguarda invece i +90 kg, sempre maschili, Vincenzo Guida ha messo a segno un’importante vittoria nei confronti del polacco Krzysztof Zakrzewski, usufruttario peraltro di un bye al primo turno, e in finale se la vedrà con il tedesco Dilvan Yazgan.

Sconfitta, invece, per Sara Calvani nella semifinale dei 51 kg femminili. In questo caso il combattimento è stato fermato prima del limite dall’arbitro, fatto che ha spedito l’inglese Ruby White in finale. In tal modo, comunque, si ha la prima medaglia certa, il bronzo da parte della portacolori azzurra.