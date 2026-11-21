Tre italiani si sono qualificati alle semifinali degli Europei U23 di boxe, in corso di svolgimento sul ring di Porec (Croazia). Ieri avevano fatto festa Sara Calvani (51 kg) e Vincenzo Guida (+90 kg), oggi si è aggiunto Niccolò Vettore, che ha sconfitto con verdetto unanime il georgiano Natroshvili (5-0) e ha superato il turno nella categoria di peso fino a 75 kg.

Questi azzurri torneranno in scena nella serata di domenica 22 novembre e sono già certi di aver conquistato almeno la medaglia di bronzo, ma ora proveranno a meritarsi l’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria: Vettore incrocerà il turco Alperen Yilmaz, Guida sfiderà il polacco Zakrzewski, Calvani se la dovrà vedere con l’inglese White.

Oggi l’obiettivo non è stato raggiunto da Salvatore Attrattivo (battuto per 4-0 dall’ucraino Sliakhovyi tra i 50 kg) e da Muzzi (sconfitta per 5-0 dalla turca Benek).