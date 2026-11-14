Boxe: Luca D’Ortenzi batte Eros Seghetti e si conferma Campione d’Europa dei mediomassimi

Un verdetto unanime da parte dei tre giudici, di 117-111, consegna a Luca D’Ortenzi la conferma del titolo europeo dei pesi mediomassimi. Vittorioso, a Guidonia, il derby con Eros Seghetti, che ne era diventato sfidante in ragione dell’aver portato a casa il titolo EBU Silver. Una conferma che è del tutto meritata per colui che, nei fatti, ha vestito il ruolo del padrone di casa.

I primi tre round, per la verità, sono quelli in cui D’Ortenzi tende a carburare un po’, riuscendo comunque a non risultare bersaglio facile per un Seghetti che pure ce la mette tutta per far valere esperienza e colpi di un certo peso. Tutto, però, cambia nel giro di un paio di riprese.

In particolare, è dalla quinta che D’Ortenzi mette il piede chiaramente sull’acceleratore, con una serie di ganci che fanno male a Seghetti, il quale comunque fa sapientemente mestiere rispetto alle proprie doti: non risparmia nulla, ed è per questo che, pur trovatosi in situazione inferiore, riesce comunque a offrire uno spettacolo dignitoso. E, forse, anche un po’ più meritevole dei sei punti di divario dei tre giudici.

Nella riunione c’è da rimarcare anche il titolo europeo conquistato nei pesi gallo, al femminile, da Gloria Peritore (96-94, 99-91, 95-95 i cartellini contro la spagnola Karla Merida). Altre cinture in palio: Giovanni Sarchioto batte dopo nemmeno 20 secondi il francese Ciril Johnson Suffo per il titolo WBO Internazionale dei medi, mentre l’ucraino Ihor Semonchuk s’impone su Vincenzo La Femina in sei round per il titolo WBO Global dei piuma.