Giornata agrodolce per l’Italia sul ring di Porec (Croazia), dove si stanno disputando gli Europei U23 di boxe: due azzurri sono riusciti a qualificarsi alle semifinali di domenica 22 novembre e si sono garantiti quantomeno la medaglia di bronzo in questa rassegna continentale di categoria, mentre altri due portacolori sono stati eliminati ai quarti di finale e hanno salutato la competizione prima dell’ingresso in zona podio.

Vincenzo Guida ha dettato legge tra i supermassimi contro il rumeno Ionita, imponendosi per 5-0 e meritandosi la semifinale contro il polacco Zakrzewski nella categoria +90 kg. Anche Sara Calvani si è imposta con verdetto unanime tra le 51 kg, regolando la turca Yalgettekin e guadagnandosi il contro con l’inglese White. Semaforo rosso per Maria Luisa Perrotta (4-0 contro l’irlandese Lawless tra le 79 kg) e Fabiola Liberali (4-1 contro l’ucraino Nekrasova tra le 60 kg).

Sabato 21 novembre, altri tre italiani saranno impegnati nei rispettivi quarti di finale: Salvatore Attrattivo contro l’ucraino Sliakhovyi tra i 50 kg, Ginevra Muzzi contro la turca Benek tra le 57 kg, Niccolò Vettore contro il georgiano Natroshvili tra i 75 kg.