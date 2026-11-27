Labinot Xhoxhaj si conferma Campione d’Europa dei pesi massimi. Il kosovaro batte ai punti per verdetto unanime Eduardo “Dado” Giustini, che però combatte con grande dignità. E questo lo riconosce anche il campione continentale, che più volte si avvicina attivamente al fiorentino, in un clima di assoluta tranquillità nel quale c’è assoluta cordialità e collaborazione tra i due quando non si combatte. Questi i cartellini: due 118-109 e un 120-108.

I primi round sono tutti a favore di Xhoxhaj, che inizia con il favore del pubblico dalla sua parte, dal momento che vive non lontano da Rust. C’è anche un momento nel quale, durante il secondo round, Giustini viene fatto inginocchiare a centro ring: il fiorentino si rialza, viene contato, ma prosegue senza che ci siano realiproblemi. Anzi, riesce subito dopo a tenere botta nella terza ripresa in cui riesce sempre a essere mobile, evitando la maggior parte dei colpi del kosovaro.

Anzi, c’è di più: nel quarto round è proprio Giustini a prendere l’iniziativa, sfoderando un paio di buone combinazioni e riuscendo in questo modo ad avere almeno questa ripresa a proprio favore. Poi ricompare Xhoxhaj che un paio di colpi importanti riesce a piazzarli, anche se talvolta per cercare di comandare esagera andando ora con colpi dietro la nuca, ora a testate. Dopo sei round, comunque, l’italiano resta lì.

Nella settima ripresa, verso la fine, Giustini per schivare un colpo di Xhoxhaj scivola, ma il peggio arriva dopo, perché negli ultimi venti secondi finisce alle corde e rischia davvero molto, anche se poi ne esce. Pian piano il toscano riesce a tornare a bloccare le iniziative del kosovaro, anche di tanto in tanto a guadagnare l’iniziativa tenendo a lungo in silenzio il pubblico locale.

Nella seconda parte del decimo round c’è un altro momento favorevole a Giustini che riesce a portare buoni colpi al volto di Xhoxhaj, e in generale l’italiano riesce a mettere insieme tanta gran dignità fino alla fine, riuscendo più di una volta a essere all’attacco anche di fronte a un pugile potente come il kosovaro. L’azzurro resta in piedi fino alla fine, ma il verdetto è nettamente per il campione in carica.