Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a un passo dall’eliminazione e possono appellarsi solamente alla matematica per alimentare le residue possibilità di qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone Mark Woodforde, l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski travolgono gli azzurri con un perentorio 6-3 6-4 in un’ora e otto minuti e riscattano così la sconfitta subita all’esordio.

Le teste di serie numero due difendono il servizio di apertura con la prima vincente. Gli azzurri replicano a zero per l’1-1 con la seconda vincente del piemontese. Il duello si sviluppa nel rispetto dei turni di battuta, fondamentale nel quale le due coppie concedono le briciole ai rivali. La svolta arriva nell’ottavo gioco quando lo show di uno straordinario Skupski propizia il break del 5-3 sancito dal micidiale rovescio lungolinea del britannico. Harrison e Skupski rimontano da 15-30 e firmano il 6-3 con la volée di diritto dell’americano.

La coppia italiana difende a zero il turno di battuta inaugurale con la prima di Vavassori. I rivali replicano con l’1-1 firmato dalla risposta di Bolelli sul nastro. Il britannico e l’americano firmano il break del 3-2 alla prima opportunità grazie alla volée in rete di Vavassori e allungano 4-2 con la prima vincente. Bolelli e Vavassori accorciano sul 4-3. Harrison e Skupski allungano 5-3 sul diritto sbagliato dal bolognese e chiudono 6-4 con la prima vincente.

Bolelli e Vavassori chiudono la loro prestazione con cinque ace, commettono un doppio fallo e servono il 71% di prime. I giocatori italiani conquistano il 77% di punti sulla prima e il 50% sulla seconda. I titolari della testa di serie numero cinque non conquistano neanche una palla break e perdono il computo dei punti 53-45.