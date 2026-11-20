Conferenza stampa di commiato dalle ATP Finals per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sconfitti in tutti i match della fase a gironi ed eliminati dal prosieguo della competizione: gli azzurri hanno parlato soprattutto della Coppa Davis, con Vavassori che sarà presente a Bologna e Bolelli che invece è stato rimpiazzato da Matteo Berrettini nell’elenco dei convocati.

Vavassori non ha preferenze per il compagno in caso di eventuale doppio decisivo: “Mi metterò a disposizione della squadra, poi le scelte le fa il capitano e noi le rispettiamo. Andrò a Bologna, mi metterò a disposizione della squadra, faremo delle prove, poi si vedrà, la decisione sarà del capitano“.

L’azzurro, nella giornata della fine del sodalizio agonistico con Simone Bolelli, ripercorre quanto fatto assieme in Coppa Davis negli ultimi anni: “Abbiamo fatto tre anni pazzeschi, perché vincere tre Coppe Davis, se ci si pensava qualche anno fa, era impensabile“.

Bolelli, invece, si dice dispiaciuto per la mancata convocazione: “Sicuramente sono dispiaciuto, però sono anche consapevole che ci sono tantissimi giocatori forti, giovani, che meritano il posto. Siamo comunque tanti e ci sono solo cinque posti, quindi alla fine qualcuno deve rimanere fuori. A questo giro è toccato a me, non l’ho presa male“.

L’azzurro si è confrontato con Volandri: “Mi ha spiegato la sua idea. C’è la delusione per non essere lì con i ragazzi, per non giocare, ma è una decisione che ci può stare: abbiamo Darderi, 20 del mondo, Berrettini, uomo Davis, Cobolli, Vavassori. Non c’è astio, non c’è arrabbiatura per questa esclusione, che fa parte del gioco e della Davis“.

La consapevolezza di Bolelli: “Dipende anche se il capitano vuole portare una coppia, o un 4+1, non è che nella mia testa io pensi di esserci al 100%, non è che c’è il posto assicurato perché hai la classifica buona in doppio. Le convocazioni, come abbiamo visto anche in passato, possono sempre cambiare fino all’ultimo, quindi c’è assoluta serenità“.

Le sconfitte alle Finals potrebbero aver influito sulla decisione di Volandri: “Ci può anche stare. Non so se Filippo inizialmente già aveva l’idea di cambiare o quale fosse la sua idea iniziale. Può essere che le prime due partite gli abbiano dato magari un po’ di dubbi, non lo so, bisogna chiederlo a lui, ma può essere“.