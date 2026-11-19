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Bob, i convocati dell’Italia per Altenberg: Baumgartner e compagni al debutto stagionale
Scatterà tra otto giorni la Coppa del Mondo di bob 2026-2027, che prenderà il via ad Altenberg con la tappa inaugurale della stagione in programma da venerdì 27 a domenica 29 novembre. Sul budello tedesco si disputeranno nel complesso quattro gare e l’Italia sarà presente in due di queste, rinunciando alla partecipazione nelle competizioni femminili.
Il direttore tecnico azzurro Maurizio Oioli ha convocato per il primo appuntamento stagionale del circuito maggiore un quintetto di atleti composto dal faro del movimento tricolore Patrick Baumgartner insieme ad Eric Fantazzini, Alex Verginer, Robert Mircea e Nicholas Artuso. Grande curiosità per capire quale potrà essere il livello dell’equipaggio nostrano di bob a quattro all’inizio del nuovo quadriennio olimpico dopo aver raggiunto il quinto posto a Milano Cortina 2026.
Tra una settimana comincerà anche la Coppa Europa in quel di Lillehammer e l’Italia verrà rappresentata sulla pista norvegese da dieci elementi: Alex Pagnini, Riccardo Ragazzi, Enrico Gandini, Lorenzo Balzan, Daniel Ahouchi Ohua, Simona De Silvestro, Anna Costella, Noemi Cavalleri, Alessia Gatti e Carolina Levorato.