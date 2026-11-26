La Coppa del Mondo maschile 2026-27 di bob comincia senza il campione in carica. Difatti il tedesco Johannes Lochner ha deciso di appendere il casco al chiodo, soddisfatto per essere riuscito finalmente a scardinare le gerarchie interne (e di conseguenza globali), prendendo il sopravvento sul connazionale Francesco Friedrich. Per anni, l’oggi trentaseienne bavarese è stato l’eterno secondo del fenomenale coetaneo sassone.

Lochner però non si è mai rassegnato al ruolo di perenne numero due, ribaltando alfine i rapporti di forza proprio nel 2025-‘26. Dominata la scorsa stagione, con tanto di doppio oro a Milano Cortina 2026, Lochner ha preso la decisione di ritirarsi al proprio apogeo, conscio di aver raggiunto il punto più alto e di non poter andare oltre. Dunque, ha salutato tutti, consegnando agli archivi una storia degna di un film hollywoodiano.

Viceversa, la perdita dello status di numero uno ha allungato la carriera del già citato Francesco Friedrich. Il teutonico aveva annunciato che la sua attività agonistica si sarebbe compiuta al termine del ciclo olimpico di Milano Cortina. Tuttavia, alla fine dello scorso inverno, il più grande bobbista di tutti i tempi ha scelto di tornare sui suoi passi. Non ci sarà alcun addio, bensì una prosecuzione fino al 2030.

Friedrich ha già in bacheca una pletora di successi. Fra bob a due e bob a quattro si contano 4 ori olimpici e 16 ori mondiali, oltre a tutte le Coppe del Mondo. Chiaramente, se ha deciso di proseguire per un altro quadriennio, l’obiettivo è quello di issarsi a quota 20 successi iridati e tornare sul trono d’Olimpia nel terzo decennio differente, dopo aver già primeggiato nel 2018 e nel 2022.

La scelta di Friedrich è una pessima notizia per tutti i suoi avversari, che magari già pregustavano la possibilità di assurgere al pinnacolo della disciplina, beneficiando del contemporaneo ritiro dei due titani. Al contrario, tutti dovranno confrontarsi nuovamente con il GOAT del bob, a cominciare dal tedesco Adam Ammour, ritenuto l’erede al trono in pectore. Non ci sarà successione naturale. Se vorrà lo scettro, il venticinquenne teutonico dovrà conquistarlo con la forza.

Per il resto, i nomi da tenere d’occhio sono sempre i soliti, dal britannico Brad Hall allo svizzero Michael Vogt, passando per lo statunitense Frank Del Duca, il coreano Jinsu Kim e l’austriaco Markus Treichl. Vedremo poi quale nuova leva della Germania emergerà, una volta liberatosi il posto di Friedrich. Nel novero di coloro i quali possono fare bene, lottando per il podio in ogni gara, c’è anche l’italiano Patrick Baumgartner, soprattutto nel bob a quattro, ambito in cui potrebbe finanche ambire a essere “il primo degli altri”.