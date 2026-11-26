La Coppa del Mondo femminile 2026-27 di bob parte sotto il segno di Laura Nolte, vera e propria dominatrice della scorsa stagione. Anzi, la ventottenne tedesca è stata la donna egemone del quadriennio olimpico appena concluso. Soprattutto se si parla di bob a due, ambito in cui ha conquistato tutte le quattro Sfere di cristallo messe in palio, l’oro mondiale 2025 e soprattutto l’oro olimpico 2026. Il trionfo di Milano Cortina ha bissato quello di Pechino 2022, che ai tempi aveva rappresentato l’inizio della sua era.

Non si vede ragione per la quale l’atleta di stanza a Winterberg non debba proseguire a dettare legge. Certo, dovrà fronteggiare la forte concorrenza delle connazionali Kim Kalicki (29 anni) e Lisa Buckwitz (32), ma vi è abituata. Peraltro, la consuetudine è quella di battere spesso e volentieri le conterranee. Si fa sempre riferimento al bob a due, sia chiaro, poiché nel monobob i valori sono differenti.

Nella specialità dove si scende senza frenatrici, Nolte ha preso il sopravvento su Buckwitz solo nello scorso inverno, realizzando una per lei inedita doppietta in Coppa del Mondo, imponendosi in entrambe le classifiche. Tuttavia l’oro olimpico non è stato conquistato né dall’una, né dall’altra tedesca. La medaglia a Cinque cerchi del metallo più pregiato è stata appannaggio della veterana statunitense Elana Meyers-Taylor, che però non vedremo nel 2026-‘27. La quarantaduenne Stars&Stripes è incinta per la terza volta e, di conseguenza, si è presa un anno sabbatico. Già, solo una pausa (almeno a parole), perché di ritiro definitivo ancora non se ne parla!

A proposito di atlete navigate provenienti da oltreoceano, la quarantunenne Kaillie Humphries non ha dato notizie di sé per lunghi mesi, senza annunciare se avrebbe proseguito la propria carriera oppure avrebbe appeso il casco al chiodo. Poi, è comparsa in pubblico con un evidente pancione, immagine che ha fatto capire eloquentemente le sue attuali priorità di vita.

Per il resto, non c’è molto di diverso da dire rispetto a quanto già visto in tempi recenti. Nel monobob bisognerà sempre tenere in considerazione l’australiana Bree Walker, in contumacia di Meyers-Taylor una delle poche in grado di mettere in discussione la supremazia delle teutoniche. In termini di “volti nuovi” c’è curiosità per capire quale sarà la crescita di alcune ragazze molto quotate. In particolare, la ventiduenne tedesca Charlotte Candrix viene considerata la prima indiziata a essere il prossimo “crack” del ciclo olimpico che culminerà nel 2030. Definita addirittura “un prodigio” dai alcuni commentatori teutonici, è attesa alla proverbiale prova dei fatti.