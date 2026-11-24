L’Italia del bob riparte con la consapevolezza di poter recitare un ruolo di rilievo nel cast di supporto della Coppa del Mondo, avanzando saltuariamente alla parte di protagonista. In tal senso, Patrick Baumgartner è diventato una certezza del bob a quattro, ambito dove sarà tra i candidati al podio in ogni gara, come testimoniato dal rendimento tenuto nell’ultimo biennio.

L’ormai trentaduenne sudtirolese ha chiuso al quinto posto i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, arrivando a 25 centesimi dalla medaglia di bronzo. Un quarto di secondo accumulato nell’arco di quattro run, che ha impedito al movimento azzurro di festeggiare un risultato potenzialmente eccezionale. Tuttavia, il piazzamento è nobile e pregiato. “Mancò la fortuna, non certo il valore”. D’altronde quest’ultimo è corroborato dai risultati antecedenti alla competizione a Cinque cerchi.

Baumgartner è una presenza fissa nella top-eight e ha già saputo salire sul podio in più di un’occasione. La concorrenza sarà elevata e per l’altoatesino non sarà semplice guadagnare spazio sul piedistallo più ambito da chiunque pratichi agonismo, soprattutto considerata la cronica superiorità degli equipaggi tedeschi. Tuttavia, il ritiro di Johannes Lochner potrebbe generare qualche opportunità in più rispetto al passato.

Di sicuro i teutonici sono già pronti a sfoderare un nuovo pilota da primissime posizioni nel massimo circuito. Però non sarà del livello del bavarese. Verosimilmente, si parla di qualcuno che si aggiungerà al folto gruppo di chi sgomita per un posto al Sole. Un drappello nel quale il classe 1994 altoatesino potrà dire la sua, a seconda dei contesti e delle circostanze.

Bisognerà avere fiducia, perché qualche soddisfazione arriverà di certo. Come detto, è il bob a quattro l’ambito da tenere maggiormente d’occhio. Nel bob a due la competitività dell’azzurro è leggermente inferiore. Per il resto, fra gli uomini l’Italia presenterà i vari Mattia Variola e Alex Verginer, sui quali non sarebbe produttivo riporre aspettative esagerate. Scenderanno con la prospettiva di ben comportarsi, magari provando ad alzare l’asticella.

Nel settore femminile non ci sono ambizioni superiori a quelle di fare la propria dignitosa figura in Coppa del Mondo. Se la trentunenne Giada Andreutti o la trentottenne Simona De Silvestro dovessero cominciare ad avvicinarsi alla top-ten, sarebbe una situazione tanto inattesa, quanto gradita, poiché significherebbe aver compiuto un notevole progresso rispetto al livello espresso sinora.