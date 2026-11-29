Adam Ammour beffa Francesco Friedrich. Il classe 2001, infatti, supera la leggenda del bob e si aggiudica la prova di bob a 4 valevole per la tappa di Altenberg (Germania) appuntamento d’esordio della Coppa del Mondo di bob 2026-2027.

Sul budello teutonico Adam Ammour ha chiuso con il tempo complessivo di 1:47.86 (53.95 nella prima manche e 53.91 nella seconda) bruciando per appena 8 centesimi Francesco Friedrich (53.81 e 54.13) che, invece, si trovava al comando a metà gara. Completa il podio tutto tedesco Maximilian Illmann che si ferma a 57 centesimi dalla vetta.

Sfiora il podio il nostro Patrick Baumgartner che si ferma a 1.15 da Ammour. Prima manche con il tempo di 54.40 e seconda con il tempo di 54.61. Quinta posizione per il britannico Brad Hall a 1.29, mentre è sesto l’austriaco Markus Treichl a 1.43

Chiude in settima posizione lo svizzero Michael Vogt a 1.52 di distacco dalla vetta, quindi in ottava il romeno Mihai Cristian Tentea a 1.58, nono il sudcoreano Jinsu Kim a 1.84, mentre chiude la top10 lo svizzero Timo Rohner a 2.10.