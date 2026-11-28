Bob
Bob a 2, Patrick Baumgartner inizia con un incoraggiante quinto posto ad Altenberg
L’Italia ottiene un ottimo risultato nella gara che inaugura la stagione di Coppa del Mondo di bob a 2 maschile. Ad Altenberg, in Germania, Patrick Baumgartner e Robert Mircea terminano la loro prova con un incoraggiante quinto posto nella gara vinta da Francesco Friedrich e Simon Wulff.
Francesco Friedrich e Simon Wulff, già saldamente al comando a metà gara con 54.49, partono a razzo anche nella seconda discesa grazie all’eccellente 5.10 in spinta, chiudono la gara con il tempo di 1:49.09 e aumentano ulteriormente il vantaggio sui più diretti rivali.
Gli altri due gradini del podio parlano ancora tedesco. Conquistano la seconda posizione Adam Ammour e Henrik Bosse, che tagliano il traguardo con 0.82 di ritardo. Si piazzano al terzo posto Maximilian Illmann e Alexander Schüller che pagano un ritardo di 1.26 nei confronti dei connazionali.
La coppia azzurra, quinta al termine della prima manche con il distacco di 0.84 dalla vetta, su cui pesa lo 0.28 patito in fase di spinta, conclude la sua prestazione in quinta posizione. L’equipaggio italiano, dopo i consueti problemi in partenza, sfodera una fase guidata eccellente e taglia il traguardo con 1:50.64, a 1.55 dai vincitori.