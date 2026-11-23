Cresce l’apprensione attorno alle condizioni fisiche di Jannik Sinner. Con il ritorno in campo che si fa sempre più lontano e le voci sempre più insistenti su un’operazione al ginocchio destro in Finlandia — che rischierebbe di tenerlo lontano dai campi fino alla primavera del 2027 — a rompere il silenzio sul momento delicato dell’azzurro è il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.

Parlando della situazione del numero uno del tennis italiano, il numero uno della Fitp ha spostato l’attenzione dall’aspetto puramente agonistico e mediatico a quello personale, sottolineando la complessità di un infortunio privo di una causa traumatica evidente.

“Non c’è più da analizzare un top-player che è stanco, oppure il rapporto con gli sponsor — ha dichiarato Binaghi —. Qui c’è un ragazzo, un povero ragazzo che per la seconda volta nel giro di pochi anni deve affrontare un problema che ha origini oscure, perché lui non ha avuto un trauma, non si è fatto niente, che come l’altra volta non si capisce come e quando possa finire, con quale epilogo“.

Un’incertezza clinica che, secondo il presidente federale, pesa soprattutto sul piano psicologico ed emotivo per un atleta che ha fatto dello sport il centro assoluto della propria esistenza. “È un problema che riguarda il suo modo di essere, perché il tennis per lui è come per un bimbo il giocattolo più importante, quello con cui è cresciuto e attraverso cui si è affermato come giocatore e come uomo — ha proseguito Binaghi —. È sicuramente la cosa alla quale tiene di più nella sua vita“.

Infine, il messaggio di vicinanza umano verso il campione altoatesino, chiamato a superare un nuovo ostacolo lontano dai riflettori dei grandi tornei: “Ci sono persone come me che sono dispiaciute per quello che gli sta succedendo come ragazzo, prima ancora che come atleta e professionista. Il lato umano è quello che più preoccupa“.