Binaghi esalta il ‘metodo Sinner’: “I giovani sanno cosa serve”

Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha esaltato, ai microfoni di Mediaset, l’importanza del ‘metodo Sinner’ come strumento privilegiato per un cammino sportivo che consenta di crescere e di poter raggiungere i massimi traguardi. La soddisfazione per i risultati raggiunti nel tempo da uno sport cresciuto in maniera esponenziale e destinato a vivere ancora diversi anni di successi è più che legittima.

Le caratteristiche del metodo Sinner come strada privilegiata per arrivare in alto: “Dobbiamo cercare di migliorarci di anno in anno, di mese in mese, anche perché dobbiamo dare un esempio ai nostri giovani che sono in vetta al mondo, ma che devono sapere e lo sanno che per rimanere là in alto devono applicare il metodo Sinner: l’etica del lavoro giorno dopo giorno, gli allenamenti, essere dei ragazzi impeccabili dentro e fuori dal campo”.

Il confronto con il gigante calcio: “È bello, per una federazione come la nostra, che dieci anni fa era la quindicesima in Italia, un confronto con questo colosso del calcio. I risultati sportivi non sono da prendere in considerazione vista la differenza. Siamo felici di avere una sana competizione con chi adesso in determinati settori è ancora più grande di noi”.

L’invito ad appassionarsi a uno sport che nei prossimi anni crescerà ancora e continuerà a vincere: “Oggi, senza gli infortuni, avremmo potuto serenamente qualificare tre giocatori, non solo perché ci siamo qualificati in singolare e in doppio. Sono giovani, 24-25 anni. È il momento buono per appassionarsi al tennis perché abbiamo davanti ancora dieci-quindici anni di successi”.