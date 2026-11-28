La Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027, messe in archivio le prime fatiche individuali, inaugura a Kontiolahti la stagione delle prove a squadre. Ad aprire il sabato finlandese è stata la single mixed relay, una gara che ha visto confrontarsi 25 coppie, impegnate a inseguire la perfezione al poligono e la prestazione sugli sci stretti.

A fare da cornice alla sfida è stato lo storico impianto sulle rive del lago Höytiäinen, immerso nelle fitte foreste della Carelia Settentrionale. Per questa specialità si è gareggiato sull’anello corto da 1,5 chilometri, un tracciato nervoso e ricco di continui cambi di ritmo.

Nonostante le dimensioni ridotte, la pista finlandese non ha fatto sconti: dopo una prima parte veloce, che si snoda tra i boschi, gli atleti hanno affrontato il celebre “Muro” (The Wall), una delle salite più ripide dell’intero circuito internazionale, con pendenze superiori al 20%, collocata proprio nella fase finale del giro.

Su un terreno così selettivo, la direzione tecnica azzurra ha scelto di dare spazio ai giovani, schierando l’inedito tandem formato da Martina Trabucchi e Christoph Pircher, alla ricerca di esperienza e di un piazzamento di prestigio contro i big del circuito.

Alla fine i due azzurri hanno chiuso al diciassettesimo posto, con un 4+11 al tiro e un ritardo di 3’02″8. In difficoltà soprattutto Trabucchi, che nelle sue frazioni ha accumulato tre giri di penalità (3+5), mentre è stato buono il rendimento di Pircher al poligono, dove ha usato tre ricariche. Qualcosa è invece mancato sugli sci.

Il successo è andato alla Svezia, con la coppia formata da Ella Halvarsson e Sebastian Samuelsson, quest’ultimo superbo nelle frazioni di fondo e capace di utilizzare una sola ricarica. Gli svedesi hanno terminato con un 0+5, precedendo di 2″9 la Germania (0+5) e di 5″3 la Francia (0+6). I transalpini hanno pagato qualche errore al poligono, sia con Lou Jeanmonnot sia con Éric Perrot.

Proprio Perrot, poi, nell’ultimo giro ha accusato un calo di rendimento quando il secondo posto sembrava ormai a portata di mano. In preparazione alla Coppa del Mondo, il campione francese aveva lamentato qualche problema fisico: forti dolori alla parte bassa delle gambe e ai muscoli stabilizzatori del piede. A completare la top 5 sono state la Norvegia (1+5) a 8″1 e la sorprendente Groenlandia (+15″0), protagonista di una prestazione sensazionale al tiro con i fratelli Ukaleq Astri e Sondre Slettemark, che hanno utilizzato una sola ricarica e hanno chiuso non lontano dal podio.