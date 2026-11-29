Biathlon
Biathlon, Patrick Braunhofer in top 15 nella pursuit dell’IBU Cup ad Idre Fjaell
Si chiude la prima tappa dell’IBU Cup 2026-2027 di biathlon: ad Idre Fjaell, in Svezia, vanno in scena le pursuit, che non riservano grandi soddisfazioni agli azzurri impegnati, visto che tra gli uomini Patrick Braunhofer si classifica 14°, mentre tra le donne Nayeli Mariotti Cavagnet termina 25ma.
Nella 12.5 km pursuit maschile doppietta norvegese con il successo di Kasper Kalkenberg, con 17/20 al poligono, vittorioso con il tempo di 33’29″6, davanti al connazionale Einar Hedegart, autore di 8 errori al tiro, secondo a 39″8. Sale sul gradino più basso del podio il transalpino Leo Carlier, staccato di 49″5.
In casa Italia il migliore si conferma Patrick Braunhofer, 14° con 4 errori, tre dei quali commessi nell’ultima serie, mentre Marco Barale si classifica 19° con sette bersagli mancati. Vanno a punti anche Nicolò Betemps, 24° con 17/20 al tiro, ed Alex Perissutti, 40° con otto bersagli mancati, mentre non ce la fa Hannes Bacher, 48° con 11/20 al poligono.
Nella 10 km pursuit femminile si impone ancora la norvegese Sara Tronrud, già vittoriosa nella seconda sprint, prima con un solo errore in 30’34″0, andando a precedere la francese Sophie Chaveau, seconda con due bersagli mancati a 14″3, e l’altra norvegese Karoline Erdal, terza con 15/20 al tiro, a 1’51″3.
Tra le azzurre la migliore risulta essere Nayeli Mariotti Cavagnet, 25ma con sei errori, mentre Linda Zingerle chiude in 28ma posizione con otto bersagli mancati. A punti anche Birgit Schoelzhoern, 33ma con 15/20 al tiro, invece non ce la fa Astrid Ploesch, 41ma con quattro errori al poligono.