Biathlon
Biathlon, Patrick Braunhofer centra la top ten nella seconda sprint in IBU Cup
La prima tappa stagionale dell’IBU Cup 2026-2027 di biathlon, in corso di svolgimento ad Idre Fjaell, in Svezia, prosegue con la seconda sprint del programma: tra gli uomini il miglior azzurro è Patrick Braunhofer, ottavo, mentre tra le donne la miglior italiana è Linda Zingerle, 15ma.
Nella 10 km sprint maschile tripletta norvegese, con la vittoria di Einar Hedegart, primo in 22’56″4 con un errore al poligono, davanti ai connazionali Kasper Kalkenberg, secondo a 31″0 con un bersaglio mancato, e Martin Nevland, terzo a 42″0 con 10/10 al tiro.
In casa Italia il migliore è Patrick Braunhofer, ottavo a 1’04″0 con 10/10 al poligono, mentre Marco Barale si classifica 13° a 1’18″5 con due bersagli mancati, infine Nicolò Betemps chiude 19° a 1’35″2 con 10/10 al tiro. Va a punti anche Alex Perissutti, 28° a 1’57″8 con due errori al poligono, mentre non ce la fa Hannes Bacher 45° a 2’30″9 con 4 bersagli mancati, infine non disputerà l’inseguimento David Zingerle, 77° a 3’26″5 con 6/10 al tiro.
Nella 7.5 km sprint femminile successo della norvegese Sara Tronrud, vittoriosa in 20’41″6 con 10/10 al poligono, davanti alle francesi Jeanne Richard, seconda a 0″5 con 10/10 al poligono, e Sophie Chaveau, terza a 20″1 con un bersaglio mancato.
Tra le azzurre la migliore è Linda Zingerle, 15ma a 1’11″0 con due bersagli mancati, mentre Nayeli Mariotti Cavagnoud chiude 19ma a 1’18″9 con un errore al tiro, infine va a punti anche Birgit Schoelzhorn, 40ma a 2’25″6 con 8/10 al tiro. Non ce la fa Astrid Ploesch, 45ma a 2’37″3 con un bersaglio mancato, mentre non prenderanno parte all’inseguimento Matilde Giordano, 64ma a 3’24″6 con tre errori al poligono, ed Ilaria Scattolo, 69ma a 3’40″0 con 5/10 al tiro.