Biathlon
Biathlon, l’Italia sfiora il podio nella staffetta mista di Kontiolahti. Vince la Norvegia
A Kontiolahti, in Finlandia, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon, l’Italia di Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, si classifica quinta nella staffetta mista vinta dalla Norvegia davanti alla Francia ed alla Germania.
Successo della Norvegia di Marthe Krakstad Johansen, Maren Kirkeeide, Johan-Olav Smoerdal Botn e Vetle Sjaastad Christiansen, che utilizza solamente 5 ricariche e trionfa in 1:09’00″6, andando a scavalcare nell’ultimo giro la Francia di Julia Simon, Oceane Michelon, Oscar Lombardot ed Emilien Claude, uscita in testa dall’ultimo poligono, ma costretta ad accontentarsi poi della piazza d’onore con 4 colpi ricaricati, a 10″3.
Completa il podio la Germania di Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Philipp Nawrath, Philipp Horn, terza nonostante due giri di penalità ed otto ricariche, a 31″8, mentre si ferma ai piedi del podio la Cechia di Jessica Jislova, Lucie Charvatova, Vitezslav Hornig e Michal Krcmar, quarta con otto colpi ricaricati, a 40″8.
Buona prestazione complessiva per l’Italia di Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, che si classifica quinta con sole sette ricariche utilizzate, chiudendo a 44″3 dalla vetta. Molto bene soprattutto Giacomel nell’ultima frazione, chiusa senza colpi ricaricati.
Alle spalle degli azzurri si sale già oltre il minuto di ritardo: sesto posto per l’Ucraina (5 ricariche) a 1’10″7, settima piazza per la Svezia (2 giri di penalità e 13 colpi ricaricati) a 1’22″6, ottava posizione per la Finlandia a 1’49″8. Nono posto per l’Austria, che ricarica solo 2 volte, a 2’01″0, infine completa la top ten la Polonia, decima a 2’42″5.