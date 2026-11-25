La Coppa del Mondo di biathlon femminile è arrivata alla sua quarantesima edizione. La proverbiale soglia degli “anta” verrà valicata solo nel dicembre 2027, ma in termini ordinali abbiamo già raggiunto una notevole cifra tonda. In principio, le nazioni di riferimento erano ben differenti rispetto a quelle odierne, capitanate dalla Francia, fattasi superpotenza sino a diventare la forza egemone.

La Stella Polare della disciplina è Lou Jeanmonnot, ventottenne proveniente dalla Franca Contea, quello spicchio di Francia accucciato sul versante occidentale dei monti svizzeri. Sommando tutti i punti di Coppa del Mondo ottenuti nelle ultime tre stagioni, lei scrive 3.461. Nell’arco del medesimo triennio, la seconda biathleta capace di ottenere più punti è stata la connazionale Julia Simon (2.723), oltre il 20% in meno. È sufficiente questo dato a fotografare la supremazia di Jeanmonnot, che non per caso lo scorso anno ha stravinto la Sfera di cristallo dopo averla sfiorata nei due inverni precedenti. Appariscente quanto lo sarebbe una componente della GIGN, ma altrettanto precisa ed efficace, è una biathleta completa, sostanzialmente priva di punti deboli.

Quello francese è però davvero un movimento strabordante. Nell’ultimo quadriennio, le transalpine hanno vinto più del resto del mondo messo assieme. In passato, solo la Germania di due decenni orsono aveva potuto contare della medesima forza. La situazione delle Bleus non è destinata a cambiare, anzi. Comincia il ciclo che culminerà con i Giochi olimpici di casa, dunque tutto lascia presupporre che l’egemonia proseguirà.

Jeanmonnot (28 anni) è nel suo prime. La seconda e la terza punta, Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet, nonostante siano sul palcoscenico internazionale da quasi un decennio, sono delle classe 1996. Dunque, hanno ancora molto da dire. Poi ci sono tutte le nuove leve, a cominciare dalla già affermata Oceane Michelon (24 anni e diverse medaglie olimpiche o mondiali al collo). In tanti non vedono l’ora di ammirare costantemente nel massimo circuito la ventunenne Voldiya Galmace-Paulin, la ventiduenne Amandine Mengin e la sua coetanea Celia Henaff. Il tutto senza dimenticare come ragazze quali Sophie Chauveau, Camille Bened e Jeanne Richard siano già salite sul podio in Coppa del Mondo! Insomma, una superpuissance in tutto e per tutto.

Cionondimeno, le biathlete del resto del mondo non sono destinate a fare da damigelle di compagnia delle francesi. Partiamo dalle terre nostrane, poiché Lisa Vittozzi ha tutte le carte in regola per sfidare ad armi pari la già citata Jeanmonnot. Per il resto, l’opposizione più forte arriva dal Nord Europa. La Svezia dovrà fare a meno di Hanna Öberg, ferma per maternità, ma la sorella minore Elvira frequenta i quartieri nobili delle classifiche costantemente, così come Anna Magnusson. La Norvegia ha il suo astro nascente, quella Maren Kirkeeide che tanti indicano come una predestinata. Inoltre non può essere frettolosamente derubricata la finlandese Suvi Minkkinen, ennesima dimostrazione di come, se si è dotate di determinazione e abnegazione, si possano ampliare i confini dei propri limiti apparenti.

Poi, c’è la Germania, superpotenza in disarmo. Reduce dalla peggior stagione della sua storia, il movimento tedesco sta affrontano il più classico dei “ricambi generazionali”. Le giovani teutoniche di qualità non mancano, a cominciare da Selina Grotian e Julia Tannheimer, ritenute predestinate tanto quanto la già citata Kirkeeide, ma sinora meno incisive nel massimo circuito. Tempo al tempo, sono ancora giovanissime, così come le sostanzialmente coetanee Julia Kink e Marlene Fichter. Ai tecnici che le seguono il compito di elevarle al gotha della disciplina.

Per il resto, occhio soprattutto a un paio di ragazze provenienti dall’Europa dell’Est che hanno dimostrato di avere dei numeri. Si parla della bulgara Lora Hristova (23 anni), già autrice di un exploit a Milano Cortina 2026, e della lettone Estere Volfa (classe 2005). Sono due potenziali protagoniste di un domani che, in tempi celeri, potrebbe farsi “oggi”.