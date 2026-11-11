Biathlon, “la nuova norma sulla rimozione della carabina dalle spalle è ridicola”. Gli svedesi danno manforte ai norvegesi

La decisione dell’IBU, la federazione internazionale del biathlon, di modificare la regola legata al modo in cui è consentito togliere la carabina dalle spalle una volta arrivati al poligono, continua a fare discutere. Nei giorni scorsi, i norvegesi hanno espresso la loro preoccupazione per una norma che rischia di portare a sanzioni solo perché si “ricade” in un automatismo acquisito da sempre.

Ieri, gli scandinavi d’Occidente hanno ricevuto il supporto dei cugini orientali svedesi. “A essere onesto, penso sia ridicola” ha dichiarato Jesper Nelin in un’intervista con la testata Aftonbladet. “Non è facile insegnare a un cane anziano dei nuovi giochetti” ha aggiunto, utilizzando un modo di dire legato al fatto che si stiano stravolgendo abitudini consolidate, soprattutto per chi non è più di primissimo pelo come lui (34 anni).

Gli ha fatto eco Sebastian Samuelsson: “Va bene pensare alla sicurezza, ma questa regola non rende il biathlon più sicuro. È semplicemente un cavillo inutile. Poi, francamente, sentire che si potrebbe ricorrere all’equivalente del VAR per verificare se la regola è stata rispettata o meno, mi rende scettico. La moviola non risolve niente e potrebbe portare a prendere decisioni sbagliate”.

Va ricordato come sinora fosse permesso cominciare a preparare la carabina al fuoco prima di arrivare in piazzola, a patto che l’arma non venisse completamente rimossa dalle spalle. Ora, invece questa azione è stata proibita. Quando si entra e si esce dal poligono, i biathleti dovranno avere la carabina con entrambe le cinghie di carico a contatto delle spalle, quindi sul proprio corpo. Era loro abitudine infilare una mano in una delle due cinghie, per essere il più veloci possibile nel rimuovere la carabina dalle spalle. Un piccolo particolare atto a guadagnare qualche decimo di secondo, comunque prezioso in una dinamica fattasi sempre più esasperata, ma dal 2026-27 vietato.

I protagonisti del massimo circuito sanno dalla primavera di questa novità, ma evidentemente non tutti l’hanno digerita. A ragione, perché francamente il “chiacchierone Samuelsson”, uno che ha sempre un’opinione su tutto e spesso parla a sproposito, per una volta ha detto qualcosa di sacrosanto. Siamo di fronte a un cavillo inutile che non migliora affatto la sicurezza, ma rende tutto più complicato. Anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno!